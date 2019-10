Wesele z piekła rodem w Wolverhampton - impreza skończyła się srogą bijatyką! ZOBACZ wideo!

W hotelu Ramada Park Hall Hotel, gdzie w minioną sobotę odbywało się wesele, doszło do spektakularnej bójki. W ruch poszły nie tylko pięści, ale również krzesła. Konieczna była interwencja nie tylko ratowników medycznych, ale i policji.

Właściciele hotelu, w którym odbywało się wesele nie mieli wątpliwości - czegoś takie nie widzieli jeszcze na oczy! - Organizujemy mnóstwo imprez i do tej pory nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego - czytamy w oświadczeniu, które pojawiło się na stronie BBC.

Co się stało w hotelu Ramada, w którym odbywał się to wesele? Doszło do spektakularnej awantury! W ruch poszły pięści, ale również krzesła i szklanki, polała się krew. Nagrania z tej "imprezy" trafiły do internetu i mediów społecznościowych.

Zobaczcie sami jak to wyglądało:

Konflikt udało się opanować dopiero, gdy na miejscu pojawiła się policja. - To było straszne, wszędzie było pełno krwi. Dzieci piszczały z przerażenia, a ja nieomal dostałem zbitą szklanką w głowę - komentował jeden z uczestników wesela, Aman Singh. Wiele osób zostało poszkodowanych, a rany czterech osób okazały się na tyle poważne, że konieczna była interwencja medyczna. Trzy osoby trafiły do szpitala.

