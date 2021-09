Weekendowa promocja Ryanair! £15 w jedną stronę za lot z UK do Polski

Fot. Getty

Ryanair ogłosił weekendową promocję! Loty w atrakcyjnych cenach można rezerwować tylko do północy w niedzielę. Promocja Ryanaira objęła tylko jedną trasę między Polską a UK. O jakie połączenie chodzi i w jakich terminach dostępne są promocyjne loty?

Tanie linie lotnicze Ryanair ogłosiły weekendową promocję, która kończy się w niedzielę o północy. Wśród wielu dostępnych kierunków, w promocyjnej cenie dostępna jest jedna trasa między Polską a UK.

Weekendowa promocja Ryanair

Weekendowa promocja Ryanair dotyczy lotów, odbywających się w terminach od 1 września 2021 do 30 listopada 2021. Okazyjne ceny biletów lotniczych na kierunki dostępne z Wielkiej Brytanii zaczynają się od 7,99 GBP w jedną stronę. Z kolei trasy z Polski dostępne są w cenach od 39,00 PLN w jedną stronę.

Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii oraz ich znajomych i rodziny w Polsce, może szczególnie zainteresować jedno połączenie – jedyna trasa między UK a Polską. Chodzi o połączenia z Bristolu do Warszawy Modlina oraz w drugą stronę.

Loty promocyjne w kierunku z Bristolu na lotnisko Warszawa Modlin można kupić za cenę od £15,00 za jedno miejsce (w jedną stronę) – w takiej cenie dostępne jest na przykład połączenie 12 października 2021. Z kolei bilety na samolot z Warszawy Modlin do Bristolu dostępne są w cenach rozpoczynających się od 87,20 PLN za jedno miejsce (w jedną stronę) – w takiej cenie dostępny jest na przykład lot 19 października 2021.

Należy pamiętać, że powyżej podaliśmy najniższe promocyjne ceny, co nie oznacza, że wszystkie połączenia Bristol-Warszawa Modlin w terminach od 1 września do 30 listopada 2021, które zostaną zarezerwowane do niedzieli do północy będą w takich właśnie cenach. Szczegóły dotyczące konkretnych terminów należy dokładnie sprawdzić bezpośrednio na stronie Ryanaira.