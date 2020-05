Pogoda na weekend - Synoptycy nie mają dla mieszkańców UK dobrych wiadomości

Fot. Getty

Po rekordowych temperaturach z połowy tygodnia, w weekend w UK nastąpi drastyczna zmiana pogody. Synoptycy ostrzegają przez silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu.

Jeszcze w środę mogliśmy się cieszyć na Wyspach rekordowymi w tym roku temperaturami, dość powiedzieć, że w południowo-wschodnich rejonach Anglii słupki rtęci pokazały nawet 29 st. C. Jednak w ciągu dwóch dni w całym UK nastąpiło znaczne ochłodzenie, tak że obecnie temperatura wynosi od 17 do 21 st. C. A to jeszcze nie koniec gorszej pogody, ponieważ, jak prognozują synoptycy, w weekend musimy się przygotować na dalszy spadek temperatur, a do tego także silny wiatr i intensywne opady deszczu.

Meteorolodzy ostrzegają, że w ciągu najbliższych kilku dni na Wyspach spadnie tyle deszczu, ile zazwyczaj spada w ciągu całego miesiąca. Dodatkowo w niektórych regionach UK wiatr będzie wiał z prędkością nawet 96 km/h (60mph). Najsilniejszych porywów należy się spodziewać w Irlandii Północnej i Szkocji, gdzie już dziś obowiązuje żółty stopień zagrożenia i gdzie może dojść do przerw w dostawach prądu albo do utrudnień na drogach.

Helen Willetts, synoptyczka BBC informuje, że aura, jaka nas czeka na Wyspach w ten weekend, jest „nietypowa jak na tę porę roku” i że będzie ona odczuwalna w większości kraju. Chmury deszczowe będą się szybko przesuwać wąskim pasem w kierunku wschodnim, a dziś po południu we wschodnich częściach kraju może także zagrzmieć. W Anglii i Walii pogoda będzie nieco bardziej łaskawa, a wiatr nie powinien osiągać prędkości większej niż 72km/h (45 mph).

W niedzielę pogoda znacząco się poprawi, także już w poniedziałek i wtorek na Wyspy mogą powrócić upały. W południowych regionach kraju będzie też sucho i słonecznie, natomiast w regionach północnych należy się spodziewać większego zachmurzenia, a także gdzieniegdzie przelotnych opadów deszczu.