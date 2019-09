Według raportu Expat Insider 2019 UK jest jednym z NAJGORSZYCH krajów dla imigrantów

Wysokie koszty życia, niechęć Brytyjczyków do ludzi z innych krajów oraz niepewność związana z Brexitem - oto główne powody świadczące o tym, że UK nie jest dobrym miejscem na imigrację zarobkową...

W raporcie Expat Insider 2019 Wielka Brytania zajęła zaledwie 58. miejsce (na 64 sklasyfikowane kraje) w zestawieniu najlepszych krajów pod względem możliwości imigracji zarobkowej. Przed UK uplasowały się takie państwa jak... Grecja czy Rosja, zatem zdziwienie aż tak słabą pozycja jest zasadne. W raporcie czytamy, że za taką sytuację odpowiada przede wszystkim fakt, że Wielka Brytania przymierza się do opuszczenia struktur unijnych, ale nie tyle sam Brexit jest problemem, ile niepewność z nim związana. Pod kątem politycznej stabilności kraj zajął dopiero 57. miejsce i trudno się dziwić. Politycy z Londynu wciąż nie potrafią dogadać się z politykami z Brukseli i nadal nie wiadomo jak będzie wyglądało życie i praca w UK w niedalekiej przyszłości...

Ta sytuacja ma bardzo wymierne skutki jeśli idzie wiele innych aspektów imigranckiego życia na obczyźnie. Osoby z innych krajów żyjące i pracujące na Wyspach bardzo nisko oceniają sytuację na rynku pracy oraz ogólną sytuację ekonomiczną. W porównaniu z rokiem 2016 i sytuacją sprzed referendum ws. Brexitu mamy do czynienia z wyraźnym spadkiem ocen w tej kwestii. Dodatkowo, aż 23% imigrantów negatywnie ocenia gospodarkę UK - w 2016 było ich jedynie 8%. 21% jest niezadowolona z perspektyw zawodowych (12% w 2016), a 23% boi się przyszłości (17% w 2016).

Kolejną rzeczą bardzo nisko ocenianą przez przybyszów spoza UK jest nastawienie Brytyjczyków do obcokrajowców. Prawie jedna trzecia (a dokładnie 28%) mówi, że obywatele Zjednoczonego Królestwa są nieprzychylnie nastawieni do emigrantów. "Brytyjczycy podchodzą do innych z dystansem i nie są zbyt towarzyscy" - narzekał imigrant z USA.

W raporcie Expat Insider czytamy również o tym, że przybysze z innych krajów mają problemy z adaptacją do brytyjskich warunków i lokalnego stylu życiu. Napotykają również liczne problemy związane z legalizacją swojego pobytu. Narzekają również na... pogodę. I wreszcie - po prostu nie czują się tu jak w domu - więcej, niż połowo (52%) ankietowanych skłaniało się ku takiej odpowiedzi.

Zaznaczmy, że raport Expat Insider powstał na podstawie ankiet przeprowadzonych pośród 20 tysięcy emigrantów 182 narodowości, którzy mieszkają w 187 różnych krajach. Oceniali oni kraje, do których wyemigrowali pod kątem 48 czynników pogrupowanych w 17 kategoriach. Badanie trwało od 7 do 28 marca.