Według prognoz Ryanaira liczba pasażerów będzie gwałtownie rosła w 2021 roku. Linia lotnicza liczy, że „odbije się” latem po pandemii

Fot. Getty

Ryanair spodziewa się znaczącej poprawy sytuacji branży lotniczej w 2021 roku. Szef tanich linii lotniczych liczy, że przewoźnik „odbije się” do najbliższych wakacji.

Ryanair spodziewa się, że do lata przyszłego roku liczba pasażerów powróci do normalnego poziomu. Tym samym linia lotnicza staje w opozycji wobec prognoz branży lotniczej, przewidującej, że powrót do normalności może zająć nawet kilka lat.

Ryanair optymistycznie patrzy w rok 2021

Michael O’Leary, dyrektor naczelny Ryanaira powiedział, że podziewa się, że w 2021 roku liczba pasażerów sięgnie 75-80% obłożenia sprzed pandemii. Szef Ryanaira duże nadzieje pokłada również w szczepionce na koronawirusa, twierdząc, że gdy zostanie opracowana, życie może powrócić do normy znacznie szybciej.

Przemawiając na konferencji World Travel Market, Michael O’Leary powiedział, że jest optymistą i ma nadzieję, że szczepionka zapobiegająca COVID-19 zostanie wprowadzona przed szczytem sezonu letniego 2021. Szef Ryanaira mówił między innymi: „Myślę, że stoimy gotowi u progu niezwykłej ery wzrostu. Przed nami ogromny skok popytu na podróże. Utrzymujemy aktualny stan pilotów, aktualny stan personelu pokładowego i samolotów, więc naprawdę możemy rzucić się na przyrost”.