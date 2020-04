Według ONS liczba zgonów z powodu koronawirusa może być o 15% wyższa niż podaje rząd

Według wyliczeń ONS liczba śmierci w UK z powodu koronawirusa powinna być wyższa. Oficjalne dane rządowe mogą być zaniżone o około 15%. Z czego wynika ta różnica?

Na podstawie ostatnich badań przeprowadzonych przez Office for National Statistics (ONS) liczba ofiar koronawirusa w Wielkiej Brytanii może być o 15% wyższa, niż wynika to z oficjalnych danych prezentowanych przez rząd i Department of Health and Social Care. Po prostu, władza bierze pod uwagę tylko i wyłącznie śmierci, które miały miejsce w szpitalach NHS. A ludzie na Covid-19 umierają nie tylko w placówkach medycznych!

Jak czytamy w raporcie opublikowanym na stronie ONS w tygodniu do 3 kwietnia potwierdzono 6235 zgonów na terenie Anglii i Walii - w dokumentacji medycznej w tych przypadkach pojawiał się odpowiedni wpis o Covid-19. W przeciwieństwie do codziennych danych publikowanych przez rząd, które pokazują tylko zgony w szpitalach, te dane obejmują także zgony w domach opieki i innych miejscach.

Zasadniczo, z wyliczeń statystyków z ONS wynika, żę aż 406 osób z koronawirusem zmarło poza szpitalami w Anglii i Walii w przeciągu tygodniu. W sumie 217 osób zmarło w domach opieki, a 33 zmarło w hospicjach. Kolejne 136 osób zmarło we własnych domach, a 20 zmarło w innych miejscach. Dodajmy, że w tym samym okresie odnotowano 3716 śmierci spowodowanych przez Covid-19 w szpitalach.

Według ONS w Londynie prawie połowa (46,6%) ogólnej liczby zgonów zarejestrowanych w tym samym tygodniu dotyczyła Covid-19. Kolejny najwyższy odsetek miał rejon West Midlands (22,1%), a następnie północno-zachodnia Anglia (19,6%) i południowo-wschodnia Anglia (17,9%). Najniższy odsetek odnotowano w południowo-zachodniej Anglii (10,2%).

"Najnowsze porównywalne dane dotyczące zgonów z udziałem Covid-19 z datą śmierci do 3 kwietnia wskazują, że w Anglii i Walii zginęło 6235 osób" - komentował statystyk ONS Nick Stripe. "Patrząc na dane dotyczące Anglii mamy do czynienia z liczbą o 15% wyższą, niż liczba podawana przez rząd (...). [Ogólna liczba wynosząca] 16 387 zgonów, które zostały zarejestrowane w Anglii i Walii w tygodniu kończącym się 3 kwietnia, jest najwyższą tygodniową sumą zgonów od czasu, gdy zaczęliśmy zbierać dane dotyczące tygodniowych zgonów w 2005 roku" - podsumowuje Stripe.