Według ONS liczba ofiar śmiertelnych w Wielkiej Brytanii przekroczyła 44 tysiące

Według najnowszych dostępnych danych liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Wielkiej Brytanii przekroczyła 44 000.

Według oficjalnych danych udostępnionych przez Office for National Statistics do dnia 9 maja w Anglii i Walii doszło do 39 071 zgonów z udziałem Covid-19. Z kolei według danych National Records of Scotland, opublikowanych w zeszłym tygodniu, do 10 maja w Szkocji zmarło 3213 przy udziale Covid-19. Dodając do tego wyliczenia Northern Ireland Statistics and Research Agency, które ukazały się również w zeszłym tygodniu, doliczyć trzeba kolejne 599 zgonów z udziałem Covid-19 do 13 maja.

Sumując wszystkie te liczby ogólna ilość zarejestrowanych oficjalne śmierci w jakiś sposób związanych z Covid-19 sięga w Wielkiej Brytanii 42 883. Jednak do tej liczby trzeba jeszcze dodać kolejnych 1211 pacjentów szpitalnych w Anglii, u których wynik testu Covid-19 był dodatni, a ich śmierć została odnotowana między 9 a 17 maja. Tragiczny bilans pandemii wynosi więc ponad 44 tysiące ofiar śmiertelnych.

Na ten moment Wielka Brytania znacznie wyprzedziła dotknięte przez koronawirusa Włochy i Hiszpanię. Zjednoczone Królestwo według danych ONS ma największą liczbę ofiar śmiertelnych w Europie, a na świecie z powodu Covid-19 więcej osób zmarło jedynie w USA, a więc kraju, który jest pięciokrotnie ludniejszy od UK.

Co ciekawe, wyliczenia Department of Health odbiegają od tych, które powyżej przedstawiliśmy. Według brytyjskiego Departamentu Zdrowia liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa do tej pory wynosi 246 406 osób, a liczba zgonów - 34 796.

Warto w tym miejsc również dodać, że według ONS liczba ofiar śmiertelnych w domach opieki w Wielkiej Brytanii przekroczyła 10 000 w dniu 8 maja. "Care homes" zostały szczególnie mocno dotknięte podczas trwającej pandemii.

Brytyjski rząd chwali się, że w dniu wczorajszym odnotowano najmniejszą dobową ilość zgonów. Ich liczba sięgnęła 160 i jest to najniższa liczba od 24 marca, czyli pierwszego pełnego dnia obowiązywania lockdownu.