Legalne wędkowanie w Anglii - oto wszystko, co musisz wiedzieć

Dodajmy, że aby móc łowić ryby w Tamizie potrzebne jest jeszcze dodatkowe zezwolenie. Więcej na ten temat przeczytacie na oficjalnej stronie rządowej. Tym, którzy chcieliby tego spróbować w najbliższym czasie, musimy poradzić uzbrojenie się w cierpliwość. Do 31 marca 2021 z powodu pandemii nie będzie to możliwe. Więcej czytaj: Lock and weir fishing on the River Thames

Do zakupu pozwolenia zobowiązane są osoby dorosłe. Dzieci poniżej 13. roku życia nie potrzebują licencji. Licencje dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat są bezpłatne, jednak nadal trzeba postarać się o ich wystawienie. Jeśli ktoś wybiera się w towarzystwie dziecka poniżej 13 roku życia, aby powędkować również potrzebuje pozwolenia.