„We wtorek w przyszłym tygodniu” możemy spodziewać się umowy handlowej – poinformował premiera David Frost

Brytyjski główny negocjator ds. Brexitu, David Frost poinformował Borisa Johnsona, że może spodziewać się umowy handlowej już „we wtorek w przyszłym tygodniu” – informuje „The Sun”, a za nim inne serwisy.

Wygląda na to, że po wielu miesiącach niepewności Wielka Brytania jest coraz bliższa podpisania umowy handlowej z Unią Europejską. Właśnie David Frost poinformował o możliwości zawarcia porozumienia w ciągu najbliższych siedmiu dni między stronami – podało „The Sun”.

Umowa handlowa w ciągu siedmiu dni?

Mimo tego, że Boris Johnson twierdzi, iż twardy Brexit będzie również „dobrym rozwiązaniem” dla kraju, w ubiegły weekend David Frost napisał na Twitterze o postępach w negocjacjach przy jednoczesnym zachowaniu integralności Wielkiej Brytanii.

„Zaszły pewne postępy w ciągu ostatnich dni. Mamy już szkic umowy dotyczący większości kwestii, jednak istnieją też ważne sprawy, w których nie ma jeszcze porozumienia. Będziemy pracować nad nimi i osiągnięciem pełnej zgody, jeśli będzie to możliwe. Może jednak do tego nie dojść. W każdym razie, jak powiedział premier, Boris Johnson 16 października, ludzie i firmy musza przygotować się na zmiany, które nadejdą 31 grudnia, większość z nich będzie miało miejsce niezależnie od tego, czy dojdzie do umowy czy nie”.

"The Sun" z kolei podało, że Frost poinformował brytyjskiego premiera o możliwości zawarcia porozumienia już w przyszłym tygodniu.

Unia ma mniej optymizmu

Wygląda jednak na to, że Unia Europejska nie bierze pod uwagę w takim samym stopniu co Frost możliwości osiągnięcia porozumienia w ciągu siedmiu najbliższych dni. Parlament Europejski rozważa także przesunięcie ostatecznego terminu zawarcia umowy do 28 grudnia, czyli do trzech dni przed końcem okresu przejściowego.