„We don’t like each other, f***ing Polish”. Atak na polskiego policjanta podczas aresztowania w Newport

fot. Gwent Police

27-letni przestępca w czasie aresztowania w Newport zwyzywał polskiego policjanta, drugiego opluł, a trzeciego kopnął w nogę na komisariacie, gdy próbowano go zamknąć w celi. Mężczyzna był wyjątkowo agresywny, za co stanął przed sądem.

Policjanci w Newport aresztowali 27-letniego Walijczyka w związku z podejrzeniem o udział w napaści. Mężczyzna zachowywał się jednak w czasie zatrzymania „ekstremalnie agresywnie”. Zaczął obrażać oficerów, w tym także Polaka.

Atak na polskiego policjanta

Zatrzymany 27-letni Walijczyk na komisariacie w Newport stawiał opór przed umieszczeniem go w celi, siłował się z policjantem, obrażał, a innemu napluł w twarz. Wtedy też zaatakował polskiego policjanta werbalnie krzycząc: „We don’t like each other, fuc**ng Polish” i wyzywając: „Polish c*nt”.

Walijczyk oskarżony o rasistowskie zachowanie

27-letni Walijczyk stanął przed sądem Cardiff Crown Court, gdzie postawiono mu zarzuty dotyczące agresywnego i „rasistowskiego” zachowania. Podczas rozprawy opisano także szczegółowo przebieg aresztowania mężczyzny. Okazało się, że ze względu na jego agresywne zachowanie na posterunku konieczne było wezwanie dodatkowych policjantów, a do jego obezwładnienia użyto gazu PAVA. Mężczyznę udało się umieścić w celi dopiero przez trzech funkcjonariuszy.

Agresor nie przyznał się jednak do stawianych mu zarzutów dotyczących potrójnej napaści. Sąd skazał go na karę grzywny, a jej wysokość wyznaczy Cardiff Magistrates’ Court. Na mężczyźnie ciąży aż 31 wcześniejszych wyroków skazujących, m.in. za napaść i pobicie. Adwokat 27-latka twierdzi jednak, że jego klient cierpi na rozedmę płuc i wymaga szczególnej ochrony w czasie pandemii, dlatego prosił sąd o umorzenie wyroku.