WAŻNE! Zmiany organizacji pracy polskich konsulatów w Wielkiej Brytanii

Fot: Wikimedia Commons

Uwaga, ważna informacja! W związku z pandemią koronawirusa w UK zmianie ulegają godziny przyjęć i organizacja pracy Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie oraz Konsulatów Generalnych RP w Manchesterze i Belfaście.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie wystosowanym przez polskie władze od dnia 17 marca zmianie uległa organizacja pracy Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie. Zmiany te będą obowiązywały aż do odwołania. Co konkretnie się zmieni? Oto konkretne informacje:

Referat do spraw Ruchu Osobowego od 26 marca zawiesza do odwołania przyjmowanie wniosków wizowych i paszportowych. Złożenie wniosków będzie możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym kontakcie mailowym: [email protected]. Osoby, które zapisały się na wizytę do 25 marca br. za pośrednictwem platformy e-Konsulat prosimy o przychodzenie do Konsulatu wyłącznie w sprawach pilnych, które powinny być załatwione niezwłocznie. Od 9 kwietnia br. zawiesza się przyjmowanie wniosków paszportowych w POSK. Odbiór paszportów odbywać się będzie wyłącznie pocztą.

Referat do spraw Prawnych od 25 marca do odwołania zawiesza zapisy na wizyty prawne i przeprowadzanie przesłuchań w siedzibie urzędu. Przyjmowane będą osoby wyłącznie w sprawach wyjątkowych wymagających osobistego stawienia się przed konsulem po wcześniejszym kontakcie mailowym: [email protected]



Referat do spraw Polonijnych zawiesił do 30 kwietnia wszystkie spotkania na terenie placówki oraz udział w wydarzeniach na terenie londyńskiego okręgu konsularnego.

Należności za opłaty konsularne będzie można dokonać wyłącznie kartą (debetową lub kredytową). Płatności gotówką, poza przypadkami wyjątkowymi, nie będą akceptowane. Oprócz tego wszyscy interesanci wchodzący do poczekalni urzędów RP na terenie Wyspy będą zobowiązani do dezynfekcji rąk.

Przeczytaj też: Foreign Office "zamyka" Wielką Brytanię - mieszkańcy Wyspy z 30-dniowym "ZAKAZEM" podróżowania

Od dnia 19 marca do odwołania zmianie ulega organizacja pracy Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze.

Wprowadzony zostaje pomiar temperatury wszystkich interesantów wchodzących do urzędu. Osoby z temperaturą 37,5°C i powyżej nie będą wpuszczane do konsulatu.

Osoby, które wcześniej zadeklarowały odbiór osobisty prosimy o dostarczenie opłaconej i zaadresowanej koperty oraz wypełnionego i podpisanego wniosku o wysyłkę paszportu.

Wydział Ruchu Osobowego od dnia 19 marca zawiesza przyjmowanie wniosków paszportowych w normalnym trybie. Wizyty osób, które zapisały się na wizytę paszportową za pomocą platformy e-konsulat w okresie od 19 do 31 marca br. roku zostają anulowane (po ustabilizowaniu się sytuacji konsulat dopomoże w uzyskaniu dogodnego dla Państwa terminu).

Prosimy o zgłaszanie się do konsulatu wyłącznie w sprawach pilnych, które powinny być załatwione niezwłocznie. Złożenie wniosków paszportowych będzie możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym kontakcie mailowym: [email protected].

Wydział Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej od dnia 19 marca do odwołania, zawiesza zapisy na wizyty prawne i przesłuchania. Wizyty osób, które zapisały się na wizytę prawną za pomocą platformy e-konsulat w okresie od 19 do 31 marca br. zostają anulowane (po ustabilizowaniu się sytuacji konsulat pomoże w uzyskaniu dogodnego dla Państwa terminu). Przyjmowane będą wyłącznie osoby w sprawach wyjątkowych, wymagających osobistego stawiennictwa przed konsulem po wcześniejszym kontakcie mailowym: [email protected].

Przeczytaj też: Boris Johnson przedstawił mieszkańcom Wysp nowe wytyczne dotyczące koronawirusa

Od dnia 23 marca do odwołania zmianie ulega organizacja pracy Konsulatu Generalnego RP w Belfaście.

Od 23 marca br. zawiesza przyjmowanie wniosków paszportowych w normalnym trybie. Prosimy o zgłaszanie się do konsulatu wyłącznie w sprawach pilnych, które powinny być załatwione niezwłocznie. Złożenie wniosków paszportowych będzie możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym kontakcie mailowym: [email protected].

Od dnia 24 marca br. zawiesza zapisy na wizyty prawne oraz odwołuje przesłuchania. Przyjmowane będą wyłącznie osoby w sprawach wyjątkowych, wymagających osobistego stawiennictwa przed konsulem po wcześniejszym kontakcie mailowym: [email protected].

Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej