WAŻNE! Wprowadzono zmiany w brytyjskim prawie pracy - są one korzystne dla pracowników

Jak czytamy na stronach BBC News wprowadzono zmiany w obowiązującym w UK prawie pracy. Wprowadzone przez rządzących nowe regulacje mają lepiej chronić prawa pracowników zatrudnianych przez agencje oraz na kontraktach "zero hours".

Oto niektóre ze zmian, które zostały wprowadzone w życie w miniony poniedziałek:

Zlikwidowano "lukę prawną" na mocy której zatrudnieni na tym samym stanowisku pracownicy agencyjnie zarabiali mniej, niż inni pracownicy zatrudnieni w tym samym przedsiębiorstwie na stałe;

Już pierwszego dnia pracy firma zatrudniająca danego pracownika będzie musiała przedstawić mu "statement of rights" ("oświadczenie o prawach"), w którym określone zostaną jego uprawnienia do płatnego urlopu, do zwolnienia macierzyńskiego i ojcowskiego oraz inne;

Zwiększono limity możliwych kar nakładanych na pracodawców w związku z niesprawiedliwym traktowaniem lub naruszeniem obowiązującego prawa pracy z 5 do aż 20 tysięcy funtów;

Wynagrodzenie za urlop będzie teraz wyliczanie w oparciu nie o 12 tygodni, ale o 52 tygodnie, dzięki czemu pracownicy sezonowi zyskają płatny urlop, do którego mają pełne prawo w świetle obowiązujących przepisów.

- To największe podniesienie praw pracowniczych, z jakim mieliśmy do czynienia na przestrzeni ostatniego pokolenia - komentował dla BBC Greg Clark, w rządzie Theresy May trzymający tekę ministra biznesu, innowacji i zdolności. - To kluczowy element budowania rynku pracy, który nadal nagradza ludzi za ciężką pracę, docenia świetnych pracodawców i zwiększa produktywność całej Wielkiej Brytanii.

Z drugiej jednak strony dochodzą głosy, że wprowadzone zmiany niewiele zmienią na rynku pracy. Reformy rządowe są krytykowane przez opozycyjną Partię Pracy oraz związkowców. Frances O'Grady, sekretarz generalna Kongresu Związków Zawodowych (TUC) mówił, iż "prawo do żądania gwarantowanego czasu pracy nie jest żadnym prawem".

- Pracownicy zatrudnieni na kontraktach "zero-hours" nie będą mieli większego wpływu, na swój los niż Oliver Twist. Jeśli związki zawodowe nie uzyskają prawa do organizowania się i negocjacji warunków zatrudnienia dla pracowników takich firm Uber i Amazon to nadal będą traktowani tak, jak są traktowani obecnie - kończy O`Grady.



Brytyjskie związki zawodowe od lat apelują o zniesienie takiej formy zatrudnienia.