WAŻNE: W 2022 roku wchodzą nowe przepisy dotyczące cen ubezpieczeń domów i samochodów

Fot: Pixabay

Od przyszłego roku na brytyjskim rynku ubezpieczeniowym czekają nas duże zmiany. Dzięki nim stali klienci będą płacić mniej za polisy na dom i ubezpieczenie samochodu.

Nowe regulacje mają ukrócić praktyki związane ze zjawiskiem tzw. "price walking". O co chodzi? To forma dyskryminacji cenowej, bardzo powszechna w branży ubezpieczeniowej, nie tylko w Wielkiej Brytanii. Polega na obciążaniu wyższymi opłatami klienta, który pozostaje "wierny" tej samej firmie ubezpieczeniowej w sytuacji, gdy żadne inne czynniki nie wpływają na koszt danego ubezpieczenia. Stali, często długoletni klienci są w gorszej sytuacji w porównaniu do nowych klientów, którzy mogą liczyć na niższe ceny. Niestety, te atrakcyjne oferty uzyskiwane są kosztem wyższych stawek, które muszą ponosić... stali klienci.

Financial Conduct Authority wprowadzana zmiany cen polis w UK

1 stycznia 2022 roku przepisy w tej materii zmienią się w taki sposób, aby umożliwić lepszą ochronę nie tylko lojalnych klientów, ale także tych konsumentów, którzy są określani jako "wrażliwi" (osoby starsze, ludzie z niższymi dochodami, pozbawieni dostępu do internetu). Zgodnie z nowymi regulacjami zarządzonymi przez Financial Conduct Authority (FCA) każdy, kto odnowi polisę (samochodową lub na dom) zapłaci nie więcej, niż zapłaciłby jako nowy klient. W praktyce oznacza to, że ci, którzy rokrocznie zmieniali swojego ubezpieczyciela stracą, a ci, którzy pozostają "wierni" jednemu towarzystwu - zyskają. Ile? Według szacunków FCA lojalni klienci w przeciągu 10 lat oszczędzą w sumie do 4,2 miliarda funtów.

Komentując zmianę przepisów na łamach BBC Brian Brown, ekspert ds. finansów konsumenckich w firmie analitycznej Defaqto, podkreśla, że jest to zmiana na korzyść dla większości konsumentów. Będą oni nadal mieli duży wybór produktów. Nic również nie wskazuje na to, aby w wyniku tych zmian miałyby ucierpieć towarzystwa ubezpieczeniowe.

Co od 1 stycznia zmienia się w kwestii ubezpieczeń domów i samochodów?

Ogłaszając swoje plany, FCA wskazało przykład, w którym nowy klient na ubezpieczenie domu zazwyczaj płacił 130 funtów rocznie. Cena tej samej polisy u tego samego ubezpieczyciela w przeciągu pięciu lat może wzrosnąć do 238 funtów. Podobnie jest w przypadku ubezpieczeń samochodów. W tym przypadku koszt nowej polisy sięgał 285 funtów, a "pięcioletniej" - 370 funtów

Zmiana przepisów w tym zakresie jest efektem działań ze strony Citizens Advice. "Z zadowoleniem przyjmujemy odważne nowe przepisy FCA dotyczące ubezpieczeń mieszkaniowych i komunikacyjnych" - komentował Matthew Upton, dyrektor ds. polityki w Citizens Advice.