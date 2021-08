WAŻNE: Tesco Bank zamyka konta swoim klientom - co trzeba wiedzieć?

Oto, co powinniście wiedzieć!

Tesco Bank zamyka konta wszystkim swoim klientom. O czym trzeba wiedzieć w wypadku, gdy masz konto w tym banku? Zapraszamy do lektury poniższego tekstu.

Uwaga, mamy ważną informację dla wszystkich Polaków w UK, którzy posiadają konto bankowe w Tesco Bank. Wszystkie rachunki bieżące klientów tej instytucji finansowej zostaną zamknięte z końce listopada. Bank ma skontaktować się ze swoimi klientami w przeciągu najbliższych dwóch tygodni, aby doradzić im, co muszą zrobić w tej kwestii. Tesco Bank zaczął funkcjonować w w 2014 roku. Jak podaje portal "The Guardian" obecnie około 213 000 kont pozostaje nadal otwartych, ale szacuje się, że jedynie 12% z tych rachunków pozostaje nadal wykorzystywanych, jako podstawowe rachunki bieżące. Większość klientów banku wykazuje bardzo ograniczoną aktywność albo ich konta są po prostu wykorzystywane do innych celów (np. oszczędzanie).

Tesco Bank zamyka konta swoich klientów

Czego mogą oczekiwać dotychczasowi klienci Tesco Banku? Będą oni musieli przenieść swoje konto do innego dostawcy usług bankowych lub przenieść swoje saldo na rachunek oszczędnościowy Tesco Bank lub inny produkt bankowy. Wszelkie szczegóły mają zostać im przedstawione w rzeczonej korespondencji od banku. Klienci otrzymają ją do dwóch tygodni. Termin zamknięcia kont wyznaczono na 30 listopada 2021 roku.

Dodajmy, że decyzja w tek kwestii zapadła po tym, jak Tesco odnotował stratę na poziomie 175 mln funtów w kwietniu 2021. W przeciągu ostatnich 12 miesięcy udało mu się wypracować zysk w wysokości 193 milionów funtów.

Jesteście jego klientami?

Tesco Bank obsługuje ponad 5 milionów klientów, którzy przechowują w nim swoje oszczędności, korzystają z jego kredytów oraz ubezpieczenia.