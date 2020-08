WAŻNE: Od 15 sierpnia w Anglii zostają złagodzone zasady lockdownu - sprawdź, co się zmieni

Od jutra obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa w Anglii zostaną złagodzone. Co się zmienia od soboty 15 sierpnia? O czym trzeba będzie wciąż pamiętać?

Złagodzenie zasad lockdown wchodzi w życie z opóźnieniem - brytyjski rząd pierwotnie planował zmienić obostrzenia już dwa tygodnie temu, 1 sierpnia, ale ze względu na wysokie wzrosty zakażeń, postanowiono przełożyć kolejny etap luzowania. Warto w tym miejscu dodać, że odchodzenie od niektórych obostrzeń ma miejsce równocześnie z zaostrzeniem kar za brak maseczek w sklepach oraz wprowadzeniem kwarantanny dla osób przyjeżdżających do UK z Francji, Holandii i części innych krajów.

Co zmienia się od 15 sierpnia w Anglii?

Oto najważniejsze zmiany:

sale teatralne, muzyczne i widowiskowe będą mogły zostać ponownie otwarte dla publiczności, ale obowiązywać w nich będzie zachowanie dystansu społecznego

dopuszczalne będą przyjęcia weselne dla maksymalnie 30 osób

ograniczona i niewielka ilość wydarzeń sportowych będzie miała miejsce, aby przetestować możliwość pełnego i bezpiecznego powrotu w tej sferze - odbędą się finały Mistrzostw Świata w snookerze w Sheffield's Crucible Theatre

ponownie otwarte zostaną kasyna, kręgielnie czy lodowiska

usługi kosmetyczne zakładające "bliski kontakt" między kosmetyczką, a jej klientką zostaną wznowione

1 października zostaną zdjęte ograniczenia dotyczące wydarzeń biznesowych, ale już teraz "przetestowane" zostaną obiekty konferencyjne pod kątem bezpieczeństwa

Zaznaczmy, że nowe wytyczne NIE będę miały zastosowania w tych miejscach i miastach w Anglii, w których wprowadzono lokalny lockdown lub nałożono dodatkowe ograniczenia i restrykcje. Przypomnijmy, surowsze obostrzenie zostały wprowadzone w zeszłym tygodniu w mieście Preston i 18 innych lokalizacjach na terenie Anglii.

Dodajmy również, że rząd wprowadził zmiany w zakresie karania za brak zakrycia twarzy tam, gdzie jest to konieczne. Zgodnie z obecnymi wytycznymi osobom, które odmawiają noszenia maseczek grozi grzywną w wysokości 100 GBP, która może zostać zmniejszona do 50 GBP, jeśli zostanie zapłacona w ciągu 14 dni.

Nowe środki egzekucyjne spowodują, że kara będzie wielokrotnie podwajana w przypadku kolejnych wykroczeń, do maksymalnej kwoty 3200 funtów W Anglii zakrywanie twarzy jest obowiązkowe w wielu miejscach, w tym w transporcie publicznym, sklepach i muzeach.

W Szkocji puby będą gromadziły dane osobowe swoich klientów

Dodajmy również, że w Szkocji wprowadzono kolejne obostrzenia związane z pubami, restauracjami i kawiarniami. Według najnowszych regulacji zostały one teraz prawnie zobowiązane do gromadzenia danych kontaktowych klientów. Oprócz tego w tego typu miejscach nie powinna grać muzyka, a telewizory powinny zostać tak wyciszone, aby klienci mogli się bez problemu słyszeć podczas rozmowy. Ma to zapobiegać "pochylaniu się nad sobą", aby dosłyszeć co powiedziała druga osoba. Kontakty między poszczególnymi osobami mają zostać ograniczone do minimum, a policja i lokalne zespoły zdrowia środowiskowego będą egzekwować przepisy, jeśli okaże się to konieczne.