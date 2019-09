WAŻNE! Już można się REJESTROWAĆ na wybory parlamentarne 2019! Jak głosować mieszkając za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu w Polsce?

Fot: Wikimedia Commons

Jak wziąć udział w polskich wyborach parlamentarnych 2019 w Polsce mieszkając poza granicami naszej ojczyzny? Oto wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat!

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Ambasady RP w Londynie zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1506) głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 roku w godzinach 7.00-21.00.

Obywatele polscy przebywający w Wielkiej Brytanii będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 roku (włącznie). Głosy będzie można oddać w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

Chcemy mocno zaznaczyć, że niemożliwe będzie głosowanie drogą korespondencyjną. Do tej pory wyborcy przebywający poza Polską mogli wziąć udział w wyborach niejako zdalnie. W takiej sytuacji wystarczyło tylko zgłosić swoją chęć głosowania. Otrzymywało się pakiet wyborczy, a następnie go odsyłano. Teraz, nie będzie to już możliwe.

Zgłoszeń można dokonywać całą dobę poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY (pod tym adresem: https://ewybory.msz.gov.pl)

Można również rejestrować się:

e-mailowo: [email protected]

pisemnie, na adres: Polish Consulate - Wydział Konsularny Ambasady RP, 10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London

ustnie: w siedzibie Konsulatu

telefonicznie, nr tel.: 0207 8228 967, -948,

faksem, nr faksu: 02079363571

Osoby uprawnione do głosowania za granicą:

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,

nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty;

zostanie wpisana do spisu wyborców.

Więcej informacji na temat okręgów wyborczych w Wielkiej Brytanii znajduje się na poniżej podanych stronach internetowych:

Konsulat Generalny RP w Manchesterze

Konsulat Generalny RP w Edynburgu

Konsulat Generalny RP w Belfaście

OTO PEŁNA LISTA OBWODÓW WYBORCZYCH W UK:

1) Obwód głosowania nr 262, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn I, Ambasada RP w Londynie, 47 Portland Place,London W1B 1JH:

2) Obwód głosowania nr 263, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn II, Ambasada RP w Londynie, 47 Portland Place, London W1B 1JH

3) Obwód głosowania nr 264, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn III, Ambasada RP w Londynie, 47 Portland Place, London W1B 1JH

4) Obwód głosowania nr 265, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn, Zagraniczne Biuro Handlowe Londyn, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, 90 Gloucester Place, London W1U 6HS

5) Obwód głosowania nr 266, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn, Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie, 10 Bouverie Street, London EC4Y 8AX

6) Obwód głosowania nr 267, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn , Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, 238-246 King Street, London W6 0RF

7) Obwód głosowania nr 268, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn, Windsor Hall przy Polskiej Parafii na Ealingu, 2 Windsor Road, London, W5 5PD

8) Obwód głosowania nr 269, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn, Polska Parafia na Wimbledon-Putney, 7 St. John's Hall, Ravenna Road, London SW15 6AW

9)Obwód głosowania nr 270, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn, Polska Parafia Croydon-Crystal Palace, 6-8 Oliver Grove, London, SE25 6EJ

10) Obwód głosowania nr 271, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn, Polska Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Londynie, 2 Devonia Road, London N1 8JJ

11) Obwód głosowania nr 272, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn, Polish White Eagle Club, 211 Balham High Rd, Balham, London SW17 7BQ

12) Obwód głosowania nr 273, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Polish Millennium House, Bordesley Street, Birmingham, B5 5PH

13) Obwód głosowania nr 274, siedziba obwodowej komisji wyborczej: The Boscombe Link, 3-5 Palmerston Road, Bournemouth, BH1 4HN

14) Obwód głosowania nr 275, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dom Parafialny im. Jana Pawła II, 2 Arley Hill, Bristol BS6 5PS

15) Obwód głosowania nr 276, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dom Polonia, 231 Chesterton Road, Cambridge CB4 1AS

16) Obwód głosowania nr 277, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dom Parafialny The Presbytery, Springfield Road, Coventry CV1 4GR

17) Obwód głosowania nr 278, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dom Parafialny, 17 Victoria Street, Dunstable LU6 3AZ

18) Obwód głosowania nr 279, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Evesham, Town Hall, 24 Vine Street, Evesham, WR 11 4RS

19) Obwód głosowania nr 280, siedziba obwodowej komisji wyborczej: St. Peters Social Centre, Black Dog Way, Gloucester GL1 3AF

20) Obwód głosowania nr 281, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Polish Community Centre, 78 Farm Rd, Hove BN3 1FD

21) Obwód głosowania nr 282, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dom Parafialny Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Ilford, 2 Ashgrove Road, Goodmayes, Ilford IG3 9XE

22) Obwód głosowania nr 283, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Marlpit Community Centre, Hellesdon Road, Norwich, NR6 5EG

23) Obwód głosowania nr 284, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Blackbird Leys Community Centre, Blackbird Leys Road, Oxford OX4 6HW

24) Obwód głosowania nr 285, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Lokalna Polska Misja Katolicka w Slough, 48 Pitts Road, Slough SL1 3XH

25) Obwód głosowania nr 286, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Polski Klub, 507 Portswood Road, Southampton, SO172TH

26) Obwód głosowania nr 287, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Caritas Jersey (St. Thomas Hall) 19 Val Plaisant, St. Helier JE2 4TA

27) Obwód głosowania nr 288, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Polish Community Centre, Walton Close, Swindon, SN3 2JU

28) Obwód głosowania nr 289, siedziba obwodowej komisji wyborczej: The Moose Hall, Tower Lane, Taunton TA1 4AR