WAŻNE: Apel policji do polskiej społeczności w West Bromwich w sprawie śmierci Daniela Pelechacza

Policja zwróciła się z apelem do polskiej społeczności w West Bromwich w sprawie śmierci Daniela Pelechacza, który został znaleziony ciężko ranny przy Temple Street trzy miesiące temu. Detektywi proszą naszych rodaków o pomoc w śledztwie.

40-letni Daniel Pelechacz został znaleziony z ciężką raną głowy na ulicy po tym, jak został wyrzucony z polskiego klubu "Klimat" przy Temple Street 30 września 2018 roku. Policja znalazła Polaka nieprzytomnego i opartego o ścianę 10 metrów od wejścia do nocnego klubu.

Nasz rodak został przewieziony do szpitala, jednak mimo starań lekarzy zmarł dwa dni później w wyniku ciężkich obrażeń głowy. Policja aresztowała czterech mężczyzn pod zarzutem morderstwa, jednak z braku dowodów wypuściła ich za kaucją.

Obecnie West Midlands Police zwraca się z prośbą do polskiej społeczności, aby pomogła im w śledztwie dotyczącym śmierci Polaka. Rzecznik policji powiedział:

- Daniel został znaleziony ranny i nieprzytomny przy Temple Street we wczesnych godzinach porannych w sobotę, 30 września 2018. Został przewieziony do szpitala, jednak zmarł dwa dni później. Rodzina Daniela jest zrozpaczona z powodu jego śmierci. Pod zarzutem morderstwa aresztowano trzech mężczyzn. Aresztowanie podejrzanych jest pozytywnym krokiem w śledztwie, jednak nadal pracujemy nad ustaleniem sekwencji wypadków, które doprowadziły do śmierci Daniela.

