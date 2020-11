WAŻNE: Aktualna lista państw objętych obowiązkiem odbycia 14-dniowej kwarantanną po przylocie do UK

Które kraje są nadal objęte obowiązkiem odbycia 14-dniowej kwarantanną po przylocie do UK?

Brytyjskie władze podjęły decyzję o wprowadzeniu kolejnych zmian na liście państw objętych "travel corridors". Niemcy i Szwecja zostały z niej usunięte, podobnie jak Dania. Po przybyciu z tych krajów do UK konieczna będzie 14-dniowa izolacja.

Tradycyjnie, jak co czwartek minister transportu Grant Shapps zaktualizował listę krajów po przyjeździe z których na teren UK konieczne jest odbycie dwutygodniowej izolacji. Co zmieniło się w czwartek 5 października 2020 roku w tym zakresie? Najpierw z listy "travel corridors", niejako zgodnie z planem, usunięto Niemcy i Szwecję, a potem w ostatniej chwili dołączono do nich Danię.

Jak komentuje minister Shapps decyzje w sprawie usunięcia Danii z listy krajów objętych korytarzami powietrznymi zapadła w ostatniej chwili, a konkretnie około godziny 01:30, a więc zaledwie na dwie i pół godziny przed wejściem zmian w życie (o godzinie 4 w nocy, w piątek 6 listopada 2020 roku).

Była ona związana z wykryciem na terenie tego kraju zmutowanej formy koronawirusa na fermach norek. Okazało się, że może on być niebezpieczny także dla ludzi. "Środki ostrożności" w stosunku do Danii zostały wprowadzone na polecenie głównego doradcy medycznego rządu, prof. Chrisa Whitty'ego.

Decyzja ws. Danii zapadła niespełna 12 godzin tym jak zapowiedziano usunięciu Niemiec i Szwecji z listy państw objętych "travel corridors". Decyzja w tej sprawie wejdzie w życie o godzinie 4 w nocy w sobotę, 7 listopada 2020 roku. W przypadku tych dwóch krajów mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem zachorowań w ostatnich dniach. Liczba nowych przypadków w Niemczech zwiększyła się o 75% w ciągu ostatnich czterech tygodni i 34% w Szwecji w tym samym okresie. W Niemczech w chwili obecnej średni wskaźnik infekcji wynosi 140 na 100 000 osób w przeciągu 7 dni, w Szwecji - 190 na 100 000 osób.

Co w przypadku Polski coś się zmieniło?

Kwarantanna w UK dla Polaków

W kwestii kwarantanny dla przylatujących z Polski nic się nie zmieniło - w mocy pozostają regulacje wprowadzone 3 października 2020 o godzinie 4:00 rano czasu londyńskiego. Oznacza to, że podróżując w najbliższym czasie na Wyspy z Polski, mamy obowiązek poddać się 14-dniowej kwarantannie. Nie zastosowanie się do zasad izolacji może kosztować nas nawet 10 000 funtów.

W związku z przywróceniem kwarantanny w UK dla Polaków należy pamiętać, że każda osoba podróżująca z Polski do Wielkiej Brytanii ma obowiązek wypełnić Passenger Locator Form. Formularz lokalizacyjny musi zostać wypełniony online nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy UK. W formularzu trzeba wskazać adres, pod którym będziemy odbywać kwarantannę.

Kto jest zwolniony z kwarantanny w UK?

Na polskich stronach rządowych czytamy, że istnieją wyjątkowe sytuacje, gdy podróżny nie będzie podlegał kwarantannie w UK po przyjeździe z Polski. Z kwarantanny w UK są zwolnione przede wszystkim:

osoby mieszkające w UK, ale pracujące w innym kraju i podróżujące między UK a państwem, w którym pracują co najmniej raz w tygodniu;

osoby mieszkające poza UK, ale pracujące w UK i podróżujące pomiędzy krajem zamieszkania a Wielką Brytanią co najmniej raz w tygodniu;

kierowcy zawodowi przewożący towary lub osoby w międzynarodowym transporcie kołowym;

osoby przybywające do Anglii w celu tranzytu do innego państwa;

sezonowi pracownicy pracujący w branży rolniczej mający zapewnioną pracę na konkretnej farmie;

zarejestrowani pracownicy służby zdrowia, jeśli przybywają do Anglii, aby wykonywać obowiązki służbowe, niekoniecznie związane z koronawirusem.

