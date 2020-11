WAŻNE: 8 nowych państw na liście krajów objętych "travel corridors" oraz ważne zmiany dotyczące Grecji

Co w przypadku Polski coś się zmieniło?

Ważna aktualizacja dotycząca podróżowania do Grecji

Na liście krajów objętych przez Wielką Brytanię "korytarzami powietrznymi" dodano kolejne osiem państw. Z tej listy została jednak usunięta Grecja (z pewnymi wyjątkami, o których piszemy poniżej). Po powrocie z tego kraju do UK konieczne będzie udanie się na 14-dniową kwarantannę.

Zgodnie ze "świecką tradycją" brytyjskie władze co czwartek aktualizują listę krajów objętych "travel corridors" - nie inaczej było w dniu wczorajszym, gdy zapowiedziano wprowadzenie zmian dotyczących odbywania po przylocie do UK kwarantanny trwającej 14 dni. Co zmieniło się w czwartek 12 października 2020 roku w tym zakresie?

Minister transportu Grant Shapps zaktualizował listę krajów po przyjeździe z których na teren UK konieczne jest odbycie dwutygodniowej izolacji. Z "czerwonej listy" zostało usuniętych w sumie aż osiem państw. Do listy "travel corridors" dodano Chile, Kambodżę, Laos, Wyspy Turks i Caicos na Karaibach, Katar, Islandię i Bajrajn oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie, w tym Dubaj. Oznacza to, że po przylocie z tych krajów nie trzeba już udawać się na samoizolację trwającą dwa tygodnie.

Zmiany na liście krajów objętych "travel corridors"

Nowe regulacje wchodzą w życie w dniu jutrzejszym, w sobotę 14 listopada o godzinie 4:00 nad ranem

Brytyjski rząd ogłosił również, że z listy krajów bezpiecznych, po powrocie z których nie trzeba było poddawać się kwarantannie zostanie usunięta Grecja. Nie "w całości", ponieważ obowiązek 14-dniowej samo-izolacji nie będzie dotyczył wysp Korfu, Krety, Rodos, Zakynthos i Kos. Oznacza to, że wracając do UK z tych miejsce nie będzie trzeba tracić dwóch tygodni na kwarantanę.

Dodajmy również, że minister Shapps ogłosił, że zakaz podróżowania do Danii został przedłużony o kolejne 14 dni. Przypomnijmy, powodem wprowadzenia tych regulacji było wykrycie na terenie tego kraju zmutowanej formy koronawirusa na fermach norek. Okazało się, że może on być niebezpieczny także dla ludzi. "Środki ostrożności" w stosunku do Danii zostały wprowadzone na polecenie głównego doradcy medycznego rządu, prof. Chrisa Whitty'ego.

Po pełen wykaz państw, po przyjeździe z których nie trzeba odbywać 14-dniowej kwarantanny odsyłamy na oficjalną stronę rządową TRAVEL CORRIDORS

Kwarantanna w UK dla Polaków

W kwestii kwarantanny dla przylatujących z Polski nic się nie zmieniło - w mocy pozostają regulacje wprowadzone 3 października 2020 o godzinie 4:00 rano czasu londyńskiego. Oznacza to, że podróżując w najbliższym czasie na Wyspy z Polski, mamy obowiązek poddać się 14-dniowej kwarantannie. Nie zastosowanie się do zasad izolacji może kosztować nas nawet 10 000 funtów.

W związku z przywróceniem kwarantanny w UK dla Polaków należy pamiętać, że każda osoba podróżująca z Polski do Wielkiej Brytanii ma obowiązek wypełnić Passenger Locator Form. Formularz lokalizacyjny musi zostać wypełniony online nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy UK. W formularzu trzeba wskazać adres, pod którym będziemy odbywać kwarantannę.

Kto jest zwolniony z kwarantanny w UK?

Na polskich stronach rządowych czytamy, że istnieją wyjątkowe sytuacje, gdy podróżny nie będzie podlegał kwarantannie w UK po przyjeździe z Polski. Z kwarantanny w UK są zwolnione przede wszystkim:

osoby mieszkające w UK, ale pracujące w innym kraju i podróżujące między UK a państwem, w którym pracują co najmniej raz w tygodniu;

osoby mieszkające poza UK, ale pracujące w UK i podróżujące pomiędzy krajem zamieszkania a Wielką Brytanią co najmniej raz w tygodniu;

kierowcy zawodowi przewożący towary lub osoby w międzynarodowym transporcie kołowym;

osoby przybywające do Anglii w celu tranzytu do innego państwa;

sezonowi pracownicy pracujący w branży rolniczej mający zapewnioną pracę na konkretnej farmie;

zarejestrowani pracownicy służby zdrowia, jeśli przybywają do Anglii, aby wykonywać obowiązki służbowe, niekoniecznie związane z koronawirusem.

Więcej informacji na temat zasad kwarantanny UK znajduje się na brytyjskich stronach rządowych: TRAVEL CORRIDORS - POLAND.

