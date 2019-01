Ważna informacja dla kierowców: Od kwietnia tego roku wzrosną stawki „Car Tax”

Około 5 542 000 podatników w Wielkiej Brytanii pracuje jako osoby samozatrudnione. HMRC przypomina, że pozostał im niecały miesiąc na rozliczenie podatkowe (Self Assessment), jeśli chcą uniknąć kary w...

Niebawem kierowcy vanów i ciężarówek będą musieli płacić 100 funtów za wjazd do centrum brytyjskich miast. Jest to rządowy pomysł na zmniejszenie emisji spalin i walkę z zanieczyszczeniem powietrza w miastach.

Tankowanie zimą – jakich błędów nie popełniać, żeby nie uszkodzić samochodu?

Mogłoby się wydawać, że złe zatankowanie samochodu oznacza jedynie wlanie do baku złego paliwa – benzyny do baku samochodu z silnikiem diesla i diesla do baku samochodu z silnikiem benzynowym. Ale eksperci...