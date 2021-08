Warwickshire: Pijany Polak groził bronią sąsiadowi. Brytyjski sąd wydał wyrok

Fot. Getty

Polak, znajdujący się pod wpływem alkoholu, groził, że zastrzeli mężczyznę z sąsiedztwa. Co tak bardzo zdenerwowało naszego rodaka? Jaki wyrok w sprawie wydał brytyjski sąd?

39-letni Polak stanął przed brytyjskim sądem, ponieważ groził, że zastrzeli swojego sąsiada. Do sytuacji doszło w Royal Leamington Spa w Warwickshire we wrześniu ubiegłego roku. Teraz nasz rodak usłyszał wyrok.

Pijany Polak groził bronią sąsiadowi

Historię konfliktu między Polakiem a jego sąsiadem opisało „Metro”. Brytyjski portal podaje, że do incydentu doszło, gdy sąsiad 39-latka porządkował śmieci budowlane na tyłach swojego domu. Polak, który był pod wpływem alkoholu, znajdował się na zewnątrz swojego mieszkania z bronią w ręku. Widok sąsiada wyprowadził go z równowagi i Polak wycelował bronią w sprzątającego mężczyznę, grożąc, że go zastrzeli. 43-latek w odpowiedzi na groźbę uderzył Polaka w twarz i wyrwał mu broń w obawie o swoje życie. Po szamotaninie Polak wrócił do swojego mieszkania, a jego sąsiad wezwał policję.

Jak podaje „Metro”, broń, którą Polak celował w drugiego mężczyznę okazała się jedynie repliką zasilaną na gaz, jednak wyglądem do złudzenia przypominała prawdziwy półautomatyczny pistolet 9mm Sig Sauer P226. Polak przyznał się do posiadania broni oraz do zamiaru wywołania nią strachu. Brytyjski sąd skazał 39-latka na 19 miesięcy pozbawienia wolności.

Obrońca Polaka powiedział przed sądem, że 39-latek ćwiczył celowanie w ogrodzie i nie wyszedł tam z zamiarem wywołania strachu: „Nadużywanie przez niego alkoholu w tym czasie było znaczne, ale z własnej woli w wyniku tego przestępstwa próbował rozwiązać ten problem”.

Uzasadniając wyrok, cytowany przez brytyjski portal sędzia mówił między inny: „Każdy, kto celuje w kogoś naładowaną bronią i grozi zastrzeleniem, zasługuje na natychmiastową karę pozbawienia wolności. Miałeś naładowany pistolet pneumatyczny, który wyglądał jak prawdziwa broń palna i sprawił, że pan C. obawiał się bezprawnej przemocy. Mężczyzna znalazł się tam, aby usunąć trochę śmieci budowlanych z posiadłości, kiedy ty, w pijackiej wściekłości, stanąłeś przed nim, podniosłeś pistolet i powiedziałeś: ‘Zastrzelę cię’. (…) To niezwykle poważny incydent, który stanowi zagrożenie dla społeczeństwa”.