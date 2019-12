Warto się odwoływać od negatywnych decyzji Home Office ws. przyznania statusu osoby osiedlonej! 9 na 10 odwołań kończy się sukcesem

Fot. Getty

Z informacji uzyskanych przez organizację Public Law Project wynika, że 9 na 10 odwołań od negatywnej decyzji Home Office ws. przyznania settled status kończyły się sukcesem. To oznacza, że każdy obywatel UE, niezadowolony z decyzji wydanej pod jego adresem, powinien spróbować się od niej odwołać.

Dane dotyczące liczby pozytywnie rozpatrzonych odwołań ws. przyznania statusu osoby osiedlonej organizacja Public Law Project pozyskała na mocy prawa dostępu do informacji publicznej - Freedom of Information (FoI). Dane te pokazują, że 9 na 10 osób, które odwołały się od negatywnej dla nich decyzji Home Office ws. settled status lub pre-settled status, odniosło sukces i otrzymało to, o co aplikowało. Do 12 września (czyli w okresie niecałych 6 miesięcy od uruchomienia na Wyspach systemu osiedleńczego) na 325 odwołań ws. statusu zasiedlenia aż 291 zostało uznanych, a tylko 34 zostały odrzucone. A to oznacza, że każdy obywatel UE, który otrzyma negatywną decyzję ws. swojego statusu po Brexicie, powinien zdecydować się na podważenie tej decyzji.

Organizacje pomagające imigrantom z UE odnaleźć się w brexitowej rzeczywistości biją jednak na alarm zaznaczając, że nie jest wiadome, w ilu przypadkach negatywną decyzję Home Office można by uchylić. - W ilu przypadkach urzędnicy się pomylili i w ilu osoby wnioskujące o setlled status błędnie akceptują tę decyzję? - pyta otwarcie Colin Yeo, prawnik specjalizujący się w prawie imigracyjnym.

Przypomnijmy, że aby uzyskać status osoby osiedlonej należy udowodnić, że w ciągu ostatnich pięciu lat przebywało się na terytorium UK przez co najmniej sześć miesięcy w roku. Jeśli osoba wnioskująca nie jest w stanie tego wykazać, to zamiast statusu osoby osiedlonej otrzyma ona tymczasowy status osiedlony, który będzie mogła zmienić na osiedlony po spełnieniu wymogu pięciu lat. Aplikując o status zasiedlenia należy m.in. potwierdzić swoją tożsamość i miejsce zamieszkania. Jeśli Home Office nie będzie zadowolony z przesłanych dokumentów i wyda negatywną decyzję ws. settled status, to od decyzji tej można się odwołać, przede wszystkim uzupełniając wymaganą dokumentację. Koszty za odwołanie się od takiej decyzji Home Office zostaną zwrócone, jeśli decyzja ta zostanie zmieniona.

