Warto będzie wrócić do Polski, gdy kwota wolna od podatku wzrośnie do 30 tys. zł? Jest więcej obietnic Polskiego Ładu

Pojawiły się nowe pomysły polskiego rządu w ramach zmian podatkowych, które mają się znaleźć w Polskim Ładzie. Podniesienie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich do 30 tys. zł oraz progu podatkowego z 85 tys. zł do 120 tys. zł może zachęcić do powrotu do kraju nawet Polaków z Wysp?

Podczas gdy brytyjskie media informują o tym, że wielu imigrantów z UE – w tym także Polaków – deklaruje opuszczenie Wysp do 30 czerwca, polski rząd ujawnia kolejne obietnice, które mają się znaleźć w Polskim Ładzie i staną się dla niektórych naszych rodaków na emigracji - być może - powodem do powrotu do kraju.

Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł

Brytyjski rząd szczyci się wysoką kwotą wolną od podatku, która przyciąga na Wyspy przedsiębiorców. Wygląda na to, że polski rząd po wielu latach twardego milczenia w temacie także dostrzegł w tym dobrą przynętę i postanowił umieścić w Polskim Ładzie wśród wielu obietnic, także wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł.

Nie są to jednak jedyne zmiany podatkowe, dzięki którym rząd ma zamiar rozjaśnić szarą rzeczywistość polskich podatników. Plany przewidują także podniesienie progu podatkowego z 85 tys. zł do 120 tys. zł, a także likwidację odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego oraz dodatkową ulgę w PIT. Chociaż stawki PIT mają pozostać bez zmian.

Kto skorzysta na zmianach podatkowych?

Według szacunków rządu z przedstawionych pomysłów podatkowych skorzysta około 18 mln osób, a wśród nich aż 8,3 mln emerytów i rencistów. 10 proc. podatników w efekcie dołoży się tak naprawdę do nowych zmian w systemie, a 23 proc. nie odczuje ich w ogóle.

Na nowych pomysłach najgorzej wyjdą osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. 60 proc. z nich straci na zmianach w podatkach i składkach, a około 39 proc. może odnieść korzyści.