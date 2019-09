Warta 4.8 miliona funtów złota toaleta SKRADZIONA z brytyjskiego Pałacu Blenheim

Wykonany z 18-karatowego złota obiekt, będący częścią ekspozycji w ramach wystawy sztuki współczesnej został ukradziony. Do włamania do Blenheim Palace doszło w sobotę, około godziny 4:50 nad ranem.

Jak donosi Thames Valley Police udało się zatrzymać 66-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w tym zuchwałym rabunku. Toalety, nazwanej "Ameryka", która została stworzona przez włoskiego artystę Maurizio Cattelana, na razie nie udało się odnaleźć.

Początkowo mówiło się, że obiekt jest wart około miliona funtów, ale dyrektor wykonawczy Pałacu Blenheim, Dominic Hare powiedział, że jego wartość jest o wiele wyższa i sięga 4,8 miliona funtów. - Mamy bardzo zaawansowany system bezpieczeństwa i o ile sięgam pamięcią to taki incydent nie miał miejsca. Jednak wydarzenia z ostatnich 24 godzin oznaczają, że musimy zweryfikować poziom naszych zabezpieczeń - komentował Hare dla "The Evening Standard".

Choć złota toaleta była dziełem sztuki, to można było z niej normalnie korzystać, bo była podłączona do miejskiego systemu kanalizacyjnego i do bieżącej wody. Z tego powodu jej kradzież spowodowała niemałe szkody w Pałacu Blenheim, bo doszło do poważanego zalania w posiadłości, w której na świat przyszedł sam Winston Churchill.

Blenheim Palace to wiejska posiadłość zlokalizowana w hrabstwie Oxfordshire w Anglii. Jako jedyny położony na terenie Anglii obiekt tego typu nosi tytuł "Pałacu", choć w istocie nie jest własnością władzy kościelnej lub królewskiej. Został on zbudowany w latach 1705-1722 i został zaprojektowany w stylu barokowym, co stanowi rzadkość na Wyspach. Łączy w sobie funkcje domu mieszkalnego, mauzoleum i pomnika narodowego.

Obiekt ten miał stanowić podarunek dla Johna Churchilla, 1. księcia Marlborough od wdzięcznego narodu za zwycięstwa w czasie wojny o sukcesję hiszpańską z Francją i Bawarią, zwłaszcza w bitwie pod Blenheim. Marlborough na skutek intryg politycznych został zdyskredytowany, ucierpiała także reputacja jego architekta, który stworzył Blenheim Palace - Johna Vanbrugha.