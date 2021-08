Warrington: Polak miał zamordować swojego rodaka - co wydarzyło się w Astmoor Industrial Estate?

Co wydarzyło się w Astmoor Industrial Estate?

Polski imigrant w UK stawi czoła zarzutom dotyczącym morderstwa 50-letniego kierowcy ciężarówki. Niestety, kolejny raz mamy do czynienia z sytuacją, w której rodak podniósł rękę na rodaka...

Jak czytamy na łamach lokalnego serwisu "Liverpool Echo" w dniu 4 sierpnia 2021 w Warrington, mieście położonym na zachodnim brzegu Anglii, w hrabstwie Cheshire, doszło do tragicznych wydarzeń. W godzinach wieczornych lokalna policja otrzymała zawiadomienie dotyczące poważnie rannego mężczyzny. Do tych wydarzeń doszło na terenie parku przemysłowego Astmoor Industrial Estate w Runcorn. Poszkodowany, 50-letni kierowca ciężarówki, wymagał natychmiastowej pomoc lekarskiej. Niestety, jego życia nie udało się uratować, pomimo tego, że obecni na miejscu ratownicy pogotowia natychmiast podjęli się czynności ratujących życie. Zgon ogłoszono po przewiezieniu mężczyzny do szpitala w Warrington...

Polski imigrant oskarżony o morderstwo

Jak donoszą brytyjskie media ofiarą był nasz rodak. Przyczyny jego śmierci były dalekie od naturalnych, a postępowanie w tej sprawie podjęli funkcjonariusze Cheshire Police. Początkowo aresztowano trzy osoby w wieku 47, 41 i 44 lat. Wszystkim groziły zarzuty związane z dokonaniem morderstwa.

Ostatecznie jednak, w dniu 7 sierpnia 2021 w oficjalnym komunikacie potwierdzono, że oskarżenie zostanie skierowane wobec 44-letniego imigranta z Polski pochodzącego z Wołomina. Według brytyjskich mediów właśnie w minioną niedzielę oskarżony stanął przed sądem North Cheshire Magistrates Court, ale w związku z tym nie zostały podane żadne nowe fakty... Co więcej, jak czytamy na łamach "Liverpool Echo" wciąż nic nie wiadomo o okolicznościach tego zdarzenia, ani motywach sprawcy.

Jego ofiarą miał paść jego rodak

Co z pozostałą dwójką zatrzymanych przez Cheshire Police? Jak podaje serwis informacyjny BBC 47-letni mężczyzna, który również został aresztowany, został następnie zwolniony bez postawienia jakichkolwiek zarzutów. Z kolei gdy inny mężczyzna, w wieku 41 lat, został zatrzymany, a następnie zwolniony za kaucją w oczekiwaniu na dalsze dochodzenie.