Wandalizm czy słuszna sprawa? Aktywiści ruchu Animal Rebellion oblali fontannę przed Pałacem Buckingham czerwoną farbą

Fot. YouTube

Aktywiści organizacji broniącej praw zwierząt – Animal Rebellion, oblali wczoraj fontannę przed Pałacem Buckingham czerwoną farbą. Jednak biorąc pod uwagę skalę zniszczeń trudno jest powiedzieć, czy taka akcja przyniesienie zamierzone przez protestujących skutki.

Animal Rebellion to siostrzana organizacja Extinction Rebellion, która zajmuje się obroną praw zwierząt i która domaga się od rządu zaprzestania niszczycielskiej działalności związanej z chowem przemysłowym i rybołówstwem. W dniu wczorajszym aktywiści organizacji zorganizowali pełną rozmachu akcję przeciwko brytyjskiej rodzinie królewskiej, która ma „wykorzystywać swoje ziemie do podsycania kryzysu klimatycznego i zwierzęcego, zamiast wspierać system żywnościowy oparty na roślinach”. Protest został zorganizowany po tym, jak w mediach ujawniono informację, że prawnicy królowej mieli potajemnie lobbować ministrów w Szkocji, by ci zmienili projekt ustawy tak, aby zwolnić jej prywatną ziemie z inicjatywy ograniczenia emisji dwutlenku węgla. - Rodzina królewska jest największym właścicielem ziemskim w Wielkiej Brytanii i wykorzystuje swoją ziemię do hodowli zwierząt i organizowania polowań, co nie tylko niszczy nasze środowisko, ale każdego roku powoduje śmierć milionów istnień ludzkich. Nadszedł czas na nowy system oparty na sprawiedliwości i współczuciu, a rodzina królewska powinna w tym względzie przodować – zaznaczył Harley McDonald-Eckersall, rzecznik Animal Rebellion.





Fontanna przed Pałacem Buckingham celem ataku aktywistów

Za cel swoje ataku aktywiści z Animal Rebellion wzięli wczoraj fontannę przed Pałacem Buckingham. Ten iście symboliczny obiekt członkowie organizacji oblali czerwoną farbą mającą symbolizować krew niewinnych zwierząt. Farba wylądowała jednak nie tylko na murach fontanny, ale także w wodzie, barwiąc ją na czerwono. - Ziemie Korony powinny być wykorzystywane do uprawy zdrowej, pożywnej żywności dla wszystkich i do zapewniania schronienia zwierzętom, z którymi dzielimy ten kraj. Żądamy, aby królowa zaprzestała wykorzystywania ziem królewskich do kontynuowania przemysłu, który przyczynia się do kryzysu klimatycznego i ekologicznego oraz śmierci zwierząt - dodał McDonald-Eckersall.

5 MORE REBELS ARRESTED AND BLOOD RED FOUNTAINS



What an incredible day! Our action demanding that Buckingham Palace stop using their land to fuel the climate and animal crises and instead support a plant-based food system got major press and was trending on Twitter. pic.twitter.com/IFLsE4Ud76 — Animal Rebellion (@RebelsAnimal) August 26, 2021