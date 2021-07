5 tysięcy funtów nagrody za informacje w sprawie śmierci noworodka, którego ciało znaleziono w kanale Wyrley and Essington

Fot: Facebook @westmidlandspolice

Brytyjska policja prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa noworodka. Ciało dziecko zostało znalezione martwe w kanale na terenie Walsall. West Midlands Police oferuje również 5 tysięcy funtów za informacje przydatne w rozwiązaniu tej sprawy.

20 maja 2021 roku w kanale Wyrley and Essington w parku wiejskim Rough Wood, niedaleko Willenhall (Walsall) znaleziono ciało noworodka. Według funkcjonariuszy West Midlands Police dziecko "prawdopodobnie żyło", kiedy zostało umieszczone w kanale. Co więcej, ustalono, że jego zwłoki mogły znajdować się w wodzie do czterech dni przed tym, jak zostały znalezione. Wiadomo, że tego makabrycznego odkrycia dokonano całkowicie przez przypadek, około godziny 13:00, ma odcinku kanału przy Hunts Lane. Dochodzenie prowadzone jest pod kątem morderstwa. Obecnie trwają poszukiwania matki zmarłego dziecko. Policja obawia się o jej zdrowie i samopoczucie.

West Midlands Police prowadzi śledztwo w sprawie śmierci noworodka

W ramach prowadzonych czynności mających na celu wyjaśnienie tej tragicznej sprawy organizacja charytatywna Crimestoppers oferuje nagrodę finansową dla tych, którzy znajdują się w posiadaniu informacji na ten temat. Wynosi ona 5 tysięcy funtów. Crimestoppers apeluje do wszystkich o pomoc w tej sprawie i gwarantuje pełną anonimowość.

"Według raportu patologa dziecko potencjalnie żyło przez kilka godzin [po tym, jak zostało umieszczone w kanale - przyp. red.]. Śledztwo jest prowadzone pod kątem morderstwa, przynajmniej dopóki nie skontaktujemy się z rodzicami dziecka, którzy mogą nam pomóc w zrozumieniu okoliczności tego zdarzenia" - komentował detektyw inspektor Wes Martin z West Midlands Police.

Organizacja Crimestoppers oferuje 5 tysięcy funtów nagrody za pomoc w rozwiązaniu tej sprawy

"Rozumiemy, że to naprawdę przykry czas dla rodziców. Będziemy ich traktować z wyczuciem i wspierać przez cały czas. Ale musimy zrozumieć, co się stało. Skontaktowaliśmy się również z koronerem Black Country. Ciało dziecka jest traktowano z godnością i szacunkiem, na wypadek gdyby chciano zorganizować pochówek" - dodaje funkcjonariusz policji.

"To szczególnie smutny i tragiczny przypadek, będący szokiem dla lokalnej społeczności" - dodawał Mick Duthie, dyrektor operacyjny w Crimestoppers. "Z tego właśnie powodu chcemy uzyskać odpowiedzi na temat tego, co się wydarzyło i kto był w to zaangażowany. Apelujemy do wszystkich, którzy mogą coś wiedzieć, aby jak najszybciej skontaktowali się anonimowo z naszą organizacją. Śledczy, którzy poprosili o naszą pomoc, uważają, że ktoś może wiedzieć lub podejrzewać, kim jest matka" - dodawał.