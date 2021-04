Walki Polaków w brytyjskich sądach - wywiad z ekspertem prawa rodzinnego w UK

Fot: Pexels/artykuł sponsorowany

Jak wyglądają rozwody UK? Z czym wiążę się "walka" o dzieci przed brytyjskim sądem? O czym trzeba wiedzieć idąc do brytyjskiego sądu rodzinnego? Te i inne wątpliwości zostaną rozwiane w tym wywiadzie! Kancelaria Adwokatów Sądowych ASK MONTGOMERY UK to ekspert w Prawie Rodzinnym UK.

Wasza kancelaria specjalizuje się w Prawie Rodzinnym UK. Proszę wymienić 6 powodów, dla których Polacy zgłaszają się najczęściej po poradę prawną w tym zakresie.

Tak, zgadza się. Kancelaria ASK MONTGOMERY - ZAPYTAJ MONTGOMERY specjalizuje się w Prawie Rodzinnym obowiązującym na terenie Wielkiej Brytanii. Pięć najczęstszych powodów, z których pomagamy to:

Rozwody w Wielkiej Brytanii;

Kwestie dotyczące opieki nad dzieckiem po separacji rodziców dziecka;

Zakazy zbliżania się dotyczące przemocy (domestic violence), tzw. non-molestation orders;

Wyroki dotyczące opuszczenia miejsca zamieszkania, związane z przemocą domową, czyli occupation orders;

Wyrobienie paszportu polskiego dla dziecka bez zgody drugiego rodzica;

Uprowadzenia dziecka, tzw. abduction a także zakazy wyjazdu z UK.

Czy to prawda, że w chwili obecnej, po Brexicie, dużo łatwiej rozwieść się w UK niż w Polsce?

Tak, Kancelaria Ask Montgomery obsługuje wszystkich klientów w Anglii i Walii. Przeprowadzamy w trzy miesiące pełny rozwód, dodatkowo nasz klient nie musi nawet wychodzić z domu. Rozwód w UK to stosunkowo nieskomplikowana procedura, jeśli obie strony są zgodne. Zapraszamy na wstępną darmową tele-konsulatcję pod numerem tel. 0203 916 5899. Nasze cenniki są oficjalne i znajdują się na www.askmontgomery.co.uk

A co w sytuacji, jeśli jedna ze stron nie wyraża zgody?

Często jeden ze współmałżonków obawia się, że ten drugi nie wyrazi zgody na rozwód. A jest to zupełnie niepotrzebne, gdyż w Wielkiej Brytanii nie potrzeba zgody drugiego partnera na rozwód. Rozwód może się odbyć bez jego zgody. Jeśli masz pytania dotyczące dzieci, majątku, mortgage - Kancelaria Ask Montgomery zapraszamy na wstępną tele-konsulatcje gratis tel. 0203 916 5899. Można nas też znaleźć na Facebooku - Ask Montgomery Rozwód Dzieci Fianse UK.

Polacy często sądzą się o dzieci. Proszę nam zdradzić 5 najczęstszych powodów, dla których wnoszone są aplikacje o dzieci do Family Court.

Tak, Polacy dość często walczą między sobą w Sądach Rodzinnych w UK. Pomimo, że mogliby wziąć udział w tzw. mediacjach rodzinnych i tam próbować się "dogadać", wybierają Sądy, gdyż ustalenia i wyroki sądowe są prawnie wiążące w przeciwieństwie do mediacji. Najczęściej są to "walki" o następujące sprawy:

Z którym rodzicem dziecko powinno mieszkać - rezydować, czyli który rodzic jest tzw. primary carer

Czy i ile czasu dziecko powinno spędzać z drugim rodzicem

Czy dziecko powinno nocować u drugiego rodzica czy też nie

Który z rodziców powinien dysponować dokumentami dziecka

Czy rodzic może zabierać dziecko poza granicę Wielkiej Brytanii

Muszę tutaj dodać, że szczególnie cenne jest posiadanie wyroku sądowego, który mówi, że dziecko rezyduje z rodzicem na stałe. Daje to temu rodzicowi bardzo duże możliwości w zakresie wyjazdów, wakacji zagranicznych dziecka, podejmowania decyzji i wielu innych kwestii, które ułatwiają życie i regulują relacje z drugim rodzicem.

Jak Sądy Rodzinne w UK podchodzą do kwestii podziału opieki nad dzieckiem, jeśli jest czy była przemoc domowa pomiędzy rodzicami dziecka? Czy to prawda, że mogą wstrzymać kontakt rodzica z dzieckiem, który stosował przemoc?

Sądy w UK traktują bardzo poważnie wszelkie zgłoszenia dotyczące przemocy w domu, zwłaszcza tam, gdzie świadkiem jest/ było dziecko. Na czas dokładnych kontroli, kontakt rodzica z jego dzieckiem może być wstrzymany.

Co w tej sytuacji zrobią sądy i agencje współpracujące, aby dokładnie sprawdzić, czy rodzic jest rzeczywiście zagrożeniem dla dziecka?

1. Będą wymagać raportów z policji.

2. Mogą zarządzić test na obecność narkotyków. Najczęściej próbki są pobierane z włosów [wówczas rodzic ma zakaz ścinania włosów]. Niewiele osób wie, że taki test narkotykowy może wykryć obecność substancji odurzających przez okres do 12 miesięcy. To jednak zależy od długości włosów dawcy próbki. Na przykład 1 cm włosów pokaże około miesiąc brania narkotyków. Jeśli nie ma włosów na głowie, można przetestować owłosienie ciała z innych obszarów.

3. Testy wątrobowe na alkohol.

Często polscy rodzice dzieci nie są pewni, czy mogą się przeprowadzić do innego miasta lub kraju bez zgody drugiego rodzica, gdyż nie wiedzą, jak działa prawo rodzinne?

W obu przypadkach tak naprawdę, potrzebna jest zgoda drugiego rodzica, najlepiej pisemna, podpisana w obecności prawnika czy notariusza. Wywóz dziecka, zwłaszcza do innego kraju, jest przestępstwem kryminalnym.

Czy Kancelaria Ask Montgomery może coś zrobić w trybie natychmiastowym, aby uchronić dziecko przed jego wywiezieniem?

Tak, możemy rozpocząć procedurę sądową w ciągu 5 minut od złożenia zamówienia i wstrzymać próbę wywozu dziecka spod jurysdykcji Anglii i Walii. Jeśli rodzic ma takie podejrzenia, że drugi rodzic może rzeczywiście wyjechać z dzieckiem bez zgody, musi działać szybko i kontaktować się z naszym Biurem telefonicznie [ Ask Montgomery tel. 0203 916 5899 lub 0333 335 5003 całe UK ].

Wiemy, że po Brexicie, wielu ojców zamieszkałych nadal w Polsce zaczęło wnosić sprawy o uprowadzenie ich dzieci do UK? Czy Kancelaria Ask Montgomery może nam wyjawić, jak taki proces działa?

Ask Montgomery zajmuje się bardzo często tzw. abduction, czyli uprowadzeniami dzieci, a inaczej- wywozem bez zgody drugiego rodzica. Najczęściej są to samotne mamy, które najpierw decydują się na przyjazd do Anglii z dzieckiem w odwiedziny do znajomych, a następnie postanawiają pozostać w UK. Dziecko zaczyna tutaj edukację. Procedury są następujące:

1. Prawnik strony w Polsce wniesie aplikację do sądu opartą o Child Abduction Act.

2. Druga strona, np matka dziecka w UK, otrzyma pismo od prawnika. W tym przypadku sprawa trafia do High Court - Sądu Najwyższego, a nie jak w sprawach rodzinnych do County Court, czyli Sądu Okręgowego.

3. Sędzia wyda wyrok zwrotu dziecka do kraju, z którego pochodzi z wyznaczoną datą lub też czasem, na mocy Konwencji Haskiej, i w zależności od sytuacji rodzinnej, odmówi zwrotu dziecka.

Kancelaria Ask Montgomery reprezentuje klientów w sprawach uprowadzeń w Sądach Najwyższych. Zgłaszają się do nas mamy dzieci, które już się zaaklimatyzowały w UK. Mamy wiele "wygranych" dla klienta spraw.

A jak wygląda sprawa polskich paszportów dla dziecka bez zgody drugiego rodzica? Czy to nadal taka ciężka procedura sądowa?

Jeśli drugi rodzic nie da pisemnej zgody na paszport, pozostaje tylko sąd. Problemy są wtedy, gdy nie znamy adresu czy kontaktu do tego rodzica dziecka, od którego potrzebujemy zgodę. Dlatego też, takiej procedury nie należy wykonywać samemu, ale z pomocą doświadczonej Kancelarii, takiej jak Ask Montgomery, która często zamieszcza na facebooku materiały wideo dotyczące i paszportu, ale też innych kwestii prawa rodzinnego. Wystarczy, że wejdą Państwo na naszą stronę na FB Ask Montgomery Rozwód Dzieci Finanse UK i tam, w zakładce video, znajdziecie Państwo cenne informacje.

Ostatnie pytanie, które chcieliśmy zadać wiąże sie z Prawem Karnym. Zapytam tutaj o 5 najbardziej popularnych powodów spraw karnych Polaków w UK.

W zakresie Prawa Karnego nasza Kancelaria zatrudnia bardzo wysoce wyspecjalizowanych Adwokatów Sądowych, którzy mogą reprezentować klienta we wszystkich typach sądów, czym nie każde biuro może się pochwalić. Podobnie jak w przypadku Prawa Rodzinnego – wszystkie nasze ceny są na Twoją kieszeń.

1. Wykroczenia drogowe - prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, tzw. drunk driving, narkotyków- drug driving, przekroczenie prędkości, punkty karne, prowadzenie bez prawa jazdy, odmówienie badań na obecność substancji.

2. Zastraszanie, Nękanie, Prześladowanie - stalking and harrassment.

3. Przestępstwa związane z porządkiem publicznym, Napaści i Pobicia.

4. Przestępstwa narkotykowe.

5. Przestępstwa na tle seksualnym.

ASK MONTGOMERY

http://www.askmontgomery.co.uk

Redakcja "Polish Express" nie ponosi odpowiedzialności za powyższe treści, które zostały dostarczone przez naszego partnera.