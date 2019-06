Walka o przywództwo w Partii Konserwatywnej - Liam Fox ogłosił poparcie dla Jeremy`ego Hunta

W walce o przywództwo w Partii Konserwatywnej i fotel premiera Liam Fox zdecydował się poprzeć Jeremy`ego Hunta. Jest to ruch o tyle zaskakujący, że jeden z najbardziej zatwardziałych zwolenników Brexitu i eurosceptyk poparł umiarkowanego kandydat w tej kwestii.

Nazwisko Jeremy`ego Hunta, który w obecnym rządzie był ministrem spraw zagranicznych (od 9 lipca 2018), a wcześniej kierował ministerstwem zdrowia (od 4 września 2012, do 9 lipca 2018) nie jest wymieniane wśród faworytów do objęcia schedy po Theresy May. Najwyżej oceniane są szanse przede wszystkim Borisa Johnsona, a w kolejnym szeregu wymienia się Michaela Gove`a i Dominica Raaba, a niekiedy także Andreę Leadsom - Hunt jest dopiero za nimi. Czy dzięki poparciu, które Huntowi zaoferował Liam Fox, ta sytuacja ulegnie zmianie?

Z pewnością jest to ruch dość zaskakujący. Fox, który jest ministrem handlu międzynarodowego UK, uchodzi za eurosceptyka i zwolennika Brexitu, ogłosił swoje poparcie dla kandydata umiarkowanego w tej sprawie, szukającego szerokiego porozumienia pośród posłów Partii Konserwatywnej. Jednak w dniu wczorajszym Hunt przyznał, że będzie skłonny poprzeć twardy Brexit jeśli będzie to konieczne, ale zrobi to z "bolącym sercem".

Z kolei Liam Fox ogłaszając swoje poparcie zaskoczył opinię publiczną stwierdzeniem, że dążenie do twardego Brexitu w obecnej sytuacji będzie "politycznym samobójstwem". Taka decyzji nieuchronnie doprowadzi do wyborów powszechnych, które torysi mogą sromotnie przegrać. Według najnowszego sondażu YouGov przygotowanego na zlecenie "The Times" na największe poparcie obecnie mogą liczyć Liberalni Demokraci. 24 proc. ankietowanych deklaruje swoje poparcie dla partii Vince`a Cable, na 22 proc. może liczyć Partia Brexitu, a Partia Konserwatywna i Partia Pracy - po 19 proc. poparcia.

Fox jednak nie wyklucza opcji wyjścia bez umowy. - Jeśli nie uda nam się osiągnąć porozumienia, musimy być gotowi odejść bez wypracowanego porozumienia, w przeciwnym razie nie będziemy mieli żadnego realnego argumentu w negocjacjach - komentował na antenie BBC Radio 4 w programie Today.

Nic jednak nie wskazuje na to, aby nowy sojusznik Jeremy`ego Hunta coś zmienił w układzie sił. Za najbardziej prawdopodobny scenariusz uchodzi ten, w którym w buty Theresy May wchodzi Boris Johnson. Według ankiety przeprowadzonej przez "Timesa" może on liczyć na poparcie nawet 39% torysów. Stoją za nim Jacob Rees-Mogg, członkowie European Research Group oraz Gavin Williamson, szara eminencja Partii Konserwatywnej.

Privilege to work with @LiamFox in Cabinet for many of the last nine years and very honoured by his support. He is an outstanding trade secretary. Looking forward to working with him to get a better Brexit deal and make the most of new trading opportunities across the globe. pic.twitter.com/GGSicmj1wY