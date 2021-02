Walijska policja prowadzi dochodzenie w sprawie śmierci 23-letniego Polaka w Cardiff

South Wales Police potwierdziło oficjalnie, że ciało zabitego mężczyzny, które zostało znalezione w Cardiff w miniony czwartek 28 stycznia 2021 roku, należało do naszego rodaka. W tej sprawie trwa już odpowiednie dochodzenie.

Jak czytamy na łamach lokalnego serwisu "South Wales Argus" ciało 23-letniego Polaka zostało znalezione przez przypadkowego przechodnia w okolicy Penylan przy Westville Road w walijskiej stolicy. Martwe zwłoki zostały odkryte późnym wieczorem, około godziny 23:30. W związku z tymi wydarzeniami South Wales Police prowadzi już dochodzenie. Warto w tym miejscu dodać, że około godzinę wcześniej w tamtych okolicach miało dojść do jakiegoś zakłócenia porządku publicznego. Czy miało to jakikolwiek związek ze śmiercią Polaka? Trudno w tej chwili wyrokować. Zaapelowano do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje w tej sprawie. Póki co lokalne służby nie dokonały żadnego aresztowania.

Jak zginął nasz rodak w Cardiff? Co się stało?

"(...) był kochany przez wielu i zbyt wcześnie został nam odebrany. Jesteśmy zdruzgotani jego nagłą stratą i prosimy każdego, kto ma jakieś informacje, o zgłaszanie się na policję. On na zawsze będzie żył w naszych sercach i zostanie zapamiętany jako syn, brat, ojciec i partner, którym był" - przekazali walijskim mediom członkowie rodziny tragicznie zmarłego 23-latka.

Dochodzenie w tej sprawie prowadzi główny zespół kryminalny przy South Wales Police, a sprawą zajmuje się główny inspektor, detektyw Mark O'Shea. "Wiemy, że (...) podróżował w czwartek z rejonu Dagenham pod adres 319 Newport Road w Cardiff. Uważamy, że około godziny 22:30 w tym miejscu, w którym został napadnięty, doszło do jakiegoś zamieszania. W tym momencie próbujemy ustalić, w jaki sposób znalazł się na Westville Road, gdzie jego ciało zostało odkryte" - komentował.

Policja apeluje o pomoc w dochodzeniu

Detektyw O'Shea zaznaczył, że 80 funkcjonariuszy i innych pracowników służb zostało zaangażowanych w ramach tego śledztwa. "Nadal jesteśmy chętni do rozmowy z każdym, kto był lub przejeżdżał przez obszary Newport Road i Westville Road między 22:00 a północą w czwartek (28 stycznia)" - dodawał.

Policja w Południowej Walii stwierdziła, że ​​śmierć Polaka nie ma związku z napadem i próbą napadu, które miały miejsce w Penylan 27 i 28 stycznia.

Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje na ten temat powinien skontaktować się z policją południowej Walii dzwoniąc po prostu pod numer 101 lub podać informacje online za pośrednictwem portalu: https://mipp.police.uk/operation/62SWP21B26-PO1