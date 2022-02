Walia: Wszystkie dzieci w wieku od 5 do 11 lat będą szczepione

Fot. Getty

Walia ogłosiła szczepienia dla wszystkich dzieci w wieku 5-11 lat. To pierwszy kraj w Zjednoczonym Królestwie, który podjął taką decyzję – do tej pory z tej grupy wiekowej szczepiono wyłącznie dzieci bardziej narażone na ciężki przebieg choroby.

Ogłaszając decyzję o szczepieniu dzieci w wieku od pięciu do jedenastu lat, walijska minister zdrowia Eluned Morgan powiedziała, że decyzja jest zgodna z „jeszcze nie opublikowaną” rekomendacją brytyjskiej komisji ds. szczepień Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI). Jak podaje BBC, oficjalne ogłoszenie rekomendacji przez JCVI zostało opóźnione z powodu sporu z brytyjskim rządem w Londynie.

Walia będzie szczepić wszystkie małe dzieci w wieku 5-11 lat

Jak na razie szczegółowy harmonogram szczepień małych dzieci w Walii nie jest znany, ponieważ walijskie władze dopiero pracują nad wdrożeniem decyzji. Minister zdrowia powiedziała jednak w przemówieniu do walijskich deputowanych:

„Nie zrobimy tego w trybie pilnym, tak jak robiliśmy to w okresie świątecznym. Częściowo dlatego, że ryzyko nie jest tak duże dla tej grupy. Czekamy również na wiadomość od JCVI, aby zobaczyć, czy na wiosnę będzie potrzeba kolejnych boosterów dla starszych grup wiekowych”.

Minister Morgan stwierdziła także, że to „wstyd i trudno zrozumieć”, dlaczego nowa rekomendacja JCVI dotycząca szczepień dla młodszych dzieci nie została jeszcze opublikowana. Z drugiej strony walijska minister zdrowia przyznała, że prawdopodobnie jest to po prostu „bardzo trudna decyzja dla JCVI”, ponieważ ogólnie dzieci łagodniej przechodzą covid i są rzadziej hospitalizowane, jednak poważniejsze wydają się dla nich konsekwencje edukacyjne i społeczne takie, jak na przykład konieczność opuszczenia szkoły z powodu zakażenia.