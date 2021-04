Walia przyspiesza wychodzenie z lockdownu. Poluzuje część restrykcji o tydzień wcześniej niż planowała

Co zostanie otwarte i jakie zasady zostaną wprowadzone 3 maja?

Premier Walii poinformował o wcześniejszym niż planowano poluzowaniu części restrykcji. Już 3 maja, zamiast 10 maja, zostaną otwarte siłownie i centra rekreacji, a także zmienią się zasady dotyczące spotkań z innymi ludźmi.

Ze względu na znaczny spadek liczby zachorowań w Walii, premier Mark Drakeford zdecydował o przyspieszeniu wychodzenia z lockdownu i poluzowania niektórych restrykcji o tydzień wcześniej niż planowano.

Walia przyspiesza wychodzenie z lockdownu

Nie 10 maja, a już 3 maja poluzowane zostaną niektóre restrykcje w Walii. Otwarte zostaną siłownie i centra rekreacji, możliwe będą spotkania osób z dwóch gospodarstw domowych w przestrzeniach zamkniętych. Od 26 kwietnia z kolei możliwy będzie udział w weselach do 30 gości. Nie zmieniła się data otwarcia pubów i restauracji wyznaczona także na 26 kwietnia.

Wcześniej, gdy jeszcze walijski rząd wyznaczył termin na otwarcie siłowni 10 maja, spotkał się z falą krytyki. Teraz jednak przyspieszył tę decyzję, ale nadal treningi w siłowniach będą mogły być prowadzone jeden-na-jeden od 3 maja, a ćwiczenia większych grup wciąż nie będą dozwolone.

Niewielka różnica dla właścicieli siłowni

Calvin, który jest właścicielem siłowni w Cardiff, powiedział, że informacja o wcześniejszym poluzowaniu restrykcji jest „świetną wiadomością”, jednak decyzja ta „robi niewielką różnicę”.

- Jest to nadal miesiąc później niż otwarcie sklepów non-essential. Widzę, jak sklepy się otwierają oraz małe sklepy, w których obsługa jest bezpośrednia… to frustrujące. Moja siłownia jest zamknięta od czterech miesięcy. To denerwujące, że walijski rząd ciągle coś zmienia – powiedział mężczyzna.