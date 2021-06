Walia opóźnia złagodzenie lockdownu o cztery tygodnie. Jakie ograniczenia aktualnie obowiązują?

Fot. Getty

Premier Walii ogłosił opóźnienie kolejnego etapu wychodzenia z lockdownu. W Walii - podobnie jak w Anglii - termin przesunięto aż o cztery tygodnie. Jakie zasady lockdownu pozostają zatem wiążące?

Premier Mark Drakeford ogłosił, że Walia nie może przejść do kolejnego etapu wychodzenia z lockdownu zgodnie z planem. Termin zostaje zatem przesunięty o cztery tygodnie.

Walia opóźnia złagodzenie lockdownu o cztery tygodnie

Wcześniej dalsze złagodzenie ograniczeń w Walii miało nastąpić w drugiej połowie czerwca, jednak rząd zmienił plany ze względu na niepokojące rozprzestrzenianie się wariantu koronawirusa o nazwie Delta. W ten sposób Walia poszła śladem Anglii, która również zdecydowała się na przedłużenie lockdownu.

Premier Mark Drakeford podczas konferencji prasowej mówił między innymi: „W ciągu zaledwie kilku krótkich tygodni wariant Delta pojawił się w Walii i szybko rozprzestrzenił się po całym kraju. Istnieje stała i przyspieszająca transmisja, nie tylko w północnej i południowo-wschodniej Walii, ale we wszystkich częściach Walii. Jest to obecnie najbardziej dominujący wariant wśród nowych przypadków zakażenia w Walii. Po raz kolejny mamy do czynienia z poważną sytuacją dla zdrowia publicznego”.

Zasady lockdownu w Walii

Poprzednie etapy łagodzenia lockdownu nastąpiły w Walii 17 maja i 7 czerwca. Wtedy właśnie weszły w życie najważniejsze zmiany w zasadach lockdownu, takie jak:

puby, restauracje, kawiarnie i inne lokale gastronomiczne mogą przyjmować klientów wewnątrz

w spotkaniach wewnątrz pomieszczeń może uczestniczyć do sześciu osób z różnych gospodarstw domowych - jednak osoby, które nie mieszkają w jednym domu (lub nie tworzą bański wsparcia/rozszerzonego gospodarstwa domowego) będą musiały zachowywać 2-metrowy dystans społeczny

imprezy masowe na zewnątrz mogą odbywać się z publicznością liczącą maksymalnie 10 000 osób siedzących lub do 4000 osób stojących (dokładna ocenie ryzyka wymagana jest od organizatorów)

rozszerzone gospodarstwa domowe mogą być tworzone przez 3 różne domostwa

na zewnątrz (w prywatnych ogrodach, ogródkach restauracyjnych, jak też miejscach publicznych) może spotykać się na raz do 30 osób

jeszcze wcześniej w Walii przywrócono zajęcia na siłowniach w grupach do 15 osób

w kwestii podróży zagranicznych w Walii obowiązuje system sygnalizacji świetlnej - podobnie jak w Anglii.

