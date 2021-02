Walia ogłosiła datę otwarcia szkół. Którzy uczniowie powrócą do sal lekcyjnych jako pierwsi?

Wzorem Szkocji powrót do nauczania stacjonarnego będzie stopniowy.

Fot. Getty

Wzorem Szkocji, Walia ogłosiła datę ponownego otwarcia szkół. Na razie do nauki stacjonarnej powrócą jednak tylko najmłodsi uczniowie. Kiedy nastąpi otwarcie szkół w Walii?

Kilka dni temu Szkocja ogłosiła, że od 22 lutego 2021 rozpocznie stopniowe otwieranie szkół. Z kolei władze Anglii nie podały jeszcze terminu przywrócenia nauczania stacjonarnego, jednak nie stanie się to przed końcem bieżącego miesiąca. Jeden z angielskich ministrów wskazał, że najprawdopodobniej otwarcie szkół w Anglii nie nastąpi wcześniej niż 8 marca 2021.

Kiedy Walia otwiera szkoły?

Władze Walii wzięły przykład ze Szkocji. W piątek walijski rząd ogłosił, że podobnie jak w Szkocji, w Walii uczniowie również będą stopniowo wracać do szkół od 22 lutego 2021. Tuż po przerwie semestralnej, jako pierwsi, powrócą najmłodsi adepci, a także uczniowie uczęszczający na kursy zawodowe.

Oprócz zbieżności terminów otwarcia szkół w Walii i Szkocji, zbieżny jest także zamysł stopniowego przywracania nauczania stacjonarnego. W Szkocji jako pierwsi do szkół powrócą uczniowie trzech najmłodszych roczników szkół podstawowych.

Kirsty Williams, walijska minister edukacji, zapowiedziała, że w fazie początkowej do szkół powrócą dzieci wieku od trzech do siedmiu lat oraz uczniowie uczęszczający na kursy zawodowe. Na razie nie wiadomo, kiedy do szkół powrócą także starsi uczniowie, na razie kraj nie jest jednak gotowy na całkowite otwarcie szkół.

Decyzja rządu Walii, która została ogłoszona w piątek popołudniu podczas konferencji prasowej, została podjęcia na podstawie spadku liczby zakażeń koronawirusem, a także na skutek negocjacji z nauczycielami, którzy domagają się umieszczenia ich na liście priorytetowej w zakresie szczepień. Walijski związek nauczycieli zapowiedział jednak, że może nie poprzeć decyzji rządu, jeśli nie pojawi się gwarancja bezpieczeństwa dla pracowników edukacyjnych.