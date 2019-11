Walia: Dwóch „nieokrzesanych” młodych Brytyjczyków zaatakowało Polaka bijąc go po głowie butelkami piwa

fot. North Wales Police

Dwaj Brytyjczycy, Jack Thomas i Connah William Noel Bedward usłyszeli wyroki w sprawie ataku na Polaka, jakiego dopuścili się w Bagillt w Walii. Dwaj napastnicy pobili dotkliwie naszego rodaka kopiąc go i uderzając w głowę butelkami piwa.

Sąd wydał wyrok w sprawie dwóch mężczyzn, którzy bez żadnego powodu zaatakowali Polaka w Bagillt w Walii. Do zdarzenia doszło w październiku ubiegłego roku, gdy nasz rodak jechał nocnym autobusem z Flint do Bagillt. Thomas i Bedward, którzy znajdowali się w towarzystwie dwóch kobiet, w trakcie podróży zaczepiali Polaka, który nie do końca rozumiał, co do niego mówią.

Nasz rodak wysiadł w Bagillt, jednak dwóch Brytyjczyków wysiadło za nim, zaatakowało go butelkami piwa i zaczęło go kopać. Obrażenia Polaka były poważne, zraniono go w głowę i musiał zostać przewieziony do szpitala.

W sądzie Caernarfon Crown Court okazało się, że 27-letni Jack Thomas i Connah William Noel Bedward byli pijani, a pierwszy z nich na swoim koncie ma też inne przestępstwa, m.in. wylanie paliwa na swoją byłą dziewczynę i jej brata.

Mimo że Thomas nie przyznał się do zarzutu dotyczącego ataku na Polaka, sąd skazał go na 8 lat i pół roku więzienia za spowodowanie poważnych obrażeń ciała. Z kolei Bedward otrzymał cztery lata więzienia.

Przy wydawaniu wyroków sędzia powiedział:

- Obydwaj zachowaliście się jak chuligani ignorując kierowcę oraz innych pasażerów, a następnie atakując tego mężczyznę. Kopaliście go, gdy leżał na ziemi i uderzaliście go w głowę butelkami piwa. Miał dużo szczęścia i wy także, że nie odniósł trwałych obrażeń.