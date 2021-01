Walia: 21-letni Polak miał ponad tysiąc pedofilskim zdjęć i filmów, ale do więzienia nie pójdzie

Wśród nich znajdowało się zdjęcie 10-latki oznaczone, jako "gotowa", a jeden z folderów z plikami nazywał się "Delightfully little playthings"

21-latek z Polski został skazany za posiadanie obsecnicznych materiałów o charakterze pedofilskim. Na swoich dwóch laptopach miał grubo ponad tysiąc zdjęć i filmików. Walijski sąd nie wysłał go jednak do więzienia.

Nasz rodak został aresztowany jeszcze w zeszłym roku, 10 grudnia w swoim domu w walijskim Ruthin, niewielkim mieście w hrabstwie Denbighshire. Służby zajęły trzy urządzenia elektroniczne, które należały do niego - dwa laptopy i jeden telefon komórkowy. Jakie materiały zostały na nich znalezione? Tysiące materiałów, zdjęć i filmów pedofilskich, z małymi dziewczynkami (choć nie tylko). Funkcjonariusze naliczyli w sumie 18 zdjęć i 11 nagrań video, które zostały uznane przez biegłych jako materiały z kategorii A, 179 zdjęć i 48 filmów z kategorii B oraz prawie 2 tysiące zdjęć i 17 nagrań kategorii C.

21-letni Polak z Walii miał ogromną kolekcję zdjęć z nagimi dziećmi

Jak czytamy na łamach portalu "North Wales Live" prokurator prowadzący tę sprawię stwierdził, że że zdjęcia i filmy wskazują na seksualne zainteresowanie dziećmi - głównie dziewczętami - w wieku od 3 do 15 lat.

Materiały pedofilskie były ukryte na dyskach twardych komputerów należących do Polakach, pochowane w innych folderach. Te, które zawierały niepokojące treści miały niedwuznaczne nazwy - "Delightfully little playthings", "Girls, girls, girls" i "Titan topless teens". Jedno ze zdjęć dziesięcioletniej dziewczyny zostało opatrzone napisem "Prawo mówi:„ Jeszcze pięć lat ”. Biologia mówi:„ gotowa”. Nauka wygrywa". Inne zdjęcie zawierające wizerunek sześciolatki opisano "płodna".

Nasz rodak uniknie jednak więzienia, bo sąd uznał, że jest szansa na rehabilitację

Ostatecznie przed obliczem sądu Mold Crown Court nasz rodak przyznał się do winy. Jaki zapadł wyrok w jego sprawie? Polak nie pójdzie do więzienia. Sąd podjął decyzję o skazaniu go na 16 miesięcy pozbawienia wolności, ale tylko w zawieszeniu, na dwa lata.

Obrońca naszego rodaka utrzymywała, że to młody człowiek, który znajduje się "na skraju ciemnej drogi", ale wciąż może z niej zawrócić. Opisano go, jako człowieka "naiwnego, niedoświadczonego i niedojrzałego", z realną szansę na prawdziwą rehabilitację. Dodajmy również, że mężczyzna weźmie udział w programie przeznaczonym dla osób skazany na przestępstwa pedofilskie.

