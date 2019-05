Walia chce niepodległości? W marszu zwolenników oderwania się od UK wzięło udział 3 tys. osób

„Mam wrażenie, że sam funduję sobie dyskryminację!” Imigranci z UE buntują się przeciw płaceniu podatków na Wyspach Polacy i inni obywatele Unii Europejskiej mają coraz bardziej dość antyimigracyjnej retoryki brytyjskich polityków. Z tego też względu grupka cudzoziemców z kontynentu zapowiedziała, że nie chce już płacić...

W Gloucester polskie pisarki będą świętować setną rocznicę niepodległości Polski Cztery polskie pisarki opowiedzą o tym, jak żyje im się w Wielkiej Brytanii – wydarzenie to będzie miało miejsce w Gloucester Library w ramach wspólnego świętowania setnej rocznicy niepodległości Polski...

Premier Theresa May zwraca się z "desperackim" apelem do Jeremy`ego Corbyna o poparcie dla umowy brexitowej Na łamach "Mail on Sunday" szefowa brytyjskiego rządu zwróciła się do Jeremy`ego Corbyna z apelem. Theresa May chce, aby "odłożyć na bok" różnice i przełamać impas w kwestii Brexitu.

Imigrantka z UE: „Będę musiała zapłacić 65 funtów, aby mieć zagwarantowane prawo pobytu we własnym domu” Obywatele UE mieszkający w Oxfordshire skrytykowali brytyjski rząd za to, że każe im płacić 65 funtów za składanie wniosków o status osoby osiedlonej, który pozwoli im zostać w Wielkiej Brytanii po Brexicie.

Deportowano rekordową liczbę imigrantów z UE od czasu referendum w sprawie Brexitu! Od czasu referendum w sprawie Brexitu coraz więcej imigrantów z UE jest deportowanych przez brytyjskie władze. W ciągu zaledwie trzech pierwszych miesięcy 2017 roku liczba deportowanych wzrosła aż o 26...

Aplikacja do rejestracji obywateli Unii Europejskiej po Brexicie nie działa na iPhonach! Technologiczna porażka brytyjskiego rządu. Urzędnicy brytyjscy przyznają, że specjalna aplikacja przeznaczona dla obywateli Unii Europejskiej służąca ich rejestracji nie działa na urządzeniach firmy Apple.

Wielka Brytania poprosi Unię o danie gwarancji imigrantom z UE oraz brytyjskim obywatelom na wypadek twardego Brexitu Brytyjski rząd zwróci się z prośbą do Unii Europejskej o zapewnienie praw imigrantów z UE mieszkających na Wyspach oraz brytyjskich obywateli we Wspólnocie na wypadek twardego Brexitu. Unia do tej pory...

Brexit będzie najlepszym prezentem dla Putina i Rosji Jeśli Wielka Brytania zdecyduje się na opuszczenie struktur Unii Europejskiej polityczna równowaga w Europie zostanie zachwiana. Na słabości zarówno UK, jak i UE najwięcej skorzysta Rosja. Tak przynajmniej...

Szkoci zagłosowali za zatrzymaniem Artykułu 50 i powstrzymaniem Brexitu Szkocji mówi nie Brexitowi - parlament w Edynburgu przyjął uchwałę, która jest wyrazem sprzeciwu wobec procesu wychodzenia UK z UE. Ma ona wymiar jedynie symboliczny i nie ma żadnej mocy prawnej.