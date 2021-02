Walentynkowe rozczarowanie? Aż 4 na 10 kobiet zawiodło się na swoim partnerze w święto zakochanych

A jak to wygląda w przypadku mężczyzn?

Aż cztery na dziesięć mieszkanek Wielkiej Brytanii przeżywa rozczarowanie swoim partnerem w walentynki. Najbardziej niezadowolone są kobiety pozostające w związkach heteroseksualnych. A jak to jest w przypadku mężczyzn?

Tegoroczne walentynki są już za nami. Dla wielu osób dzień ten był z pewnością miły i przyjemny, ale dla całkiem sporej grupy mieszkańców UK święto zakochanych kojarzy się z gorzkim rozczarowaniem. Co ciekawe, największy zawód w stosunku do partnera odczuwają zwykle kobiety heteroseksualne, a najmniejszy - mężczyźni heteroseksualni.

Walentynkowe rozczarowanie?

Tuż po walentynkach YouGov przeprowadził badanie sondażowe wśród mieszkańców Wielkiej Brytanii. Kobiety i mężczyzn różnych orientacji seksualnych pytano o to, jak oceniają starania swojego romantycznego partnera, by święto zakochanych było udane. Wiele kobiet okazało się rozczarowanych tym, że ich partner nie za bardzo wysila się z okazji walentynek. Wśród mężczyzn do rozczarowania przyznał się znacznie mniejszy odsetek badanych.

Biorąc pod uwagę ogół przebadanych mieszkańców Wielkiej Brytanii, więcej niż co czwarta osoba (26%) przyznała, że bywa zawiedziona swoim partnerem w walentynki. Przy czym wśród kobiet heteroseksualnych odsetek rozczarowanych wyniósł aż 38% (niemal 4 na 10), a wśród mężczyzn heteroseksualnych zaledwie 11% (nieco ponad 1 na 10).

Jak się okazuje, to właśnie heteroseksualne kobiety stanowią grupę najbardziej rozczarowaną walentynkami. Kobiety homoseksualne lub biseksualne zgłaszały rozczarowanie rzadziej (26%). Odwrotna tendencja widoczna jest u mężczyzn, wśród których to mężczyźni heteroseksualni (11%) bywają rzadziej rozczarowani walentynkami niż mężczyźni homoseksualni lub biseksualni (22%).

Interpretacji powyższych wyników z pewnością może być co najmniej kilka. Jedna z nich, która intuicyjnie nasuwa się w pierwszej kolejności, brzmi: być może mężczyźni przywiązują do walentynek mniejszą wagę niż kobiety i stąd największe rozczarowanie pojawia się wśród kobiet pozostających w związkach z mężczyznami właśnie.