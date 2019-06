Wakacje za granicą – Poznaj swoje prawa! Część I

Fot. Getty

Wakacje już za pasem, dlatego jeśli planujecie choć część z nich spędzić za granicą, to już teraz poznajcie swoje prawa. Na co możecie liczyć w razie utraty bagażu, opóźnienia lotu lub bankructwa touroperatora?



Spóźniłeś się na samolot z powodu awarii samochodu lub korków

Wiele wycieczek kupowanych u touroperatorów zawiera ubezpieczenie, które pokrywa koszty spóźnienia się na samolot. Spóźnienie to musi być jednak w odpowiedni sposób uzasadnione i musi dotyczyć sytuacji losowych, takich jak nagła awaria samochodu w trakcie jazdy na lotnisko lub korki, które w pewnych szczytowych momentach w roku mogą uniemożliwić dotarcie do portu lotniczego. Rekompensata za spóźnienie się na lot może wynieść od £250 do nawet £1 500, ale w przypadku awarii samochodu podróżny musi dowieść, że odpowiednio dba o swój pojazd (samochód musi mieć na przykład aktualne badania techniczne), a w przypadku korków musi je udokumentować (robiąc zdjęcia na trasie lub przedstawiając touroperatorowi potwierdzające je wycinki z gazet).

Opóźniony lot nie z winy pasażera

W przypadku znacznego opóźnienia lotu lub jego odwołania sprawa jest prosta – podróżny może się domagać nie tylko zwrotu zainwestowanych w podróż pieniędzy, ale także wypłaty odszkodowania. Jeśli chodzi o opóźnienia lotów krótkodystansowych, to odszkodowanie należy się za opóźnienie lotu o 3 lub więcej godzin. Rekompensata, w zależności od dystansu i długości oczekiwania na lot, może wynieść od £110 do nawet £520.

Zagubiony bagaż

Większość zagubionych bagaży szybko się odnajduje, a linia lotnicza dostarcza je pasażerom w najszybszym możliwym czasie. Jeśli jednak pasażer pozostanie bez bagażu przez więcej niż 12 godzin, to może domagać się od linii lotniczej zapłaty za zakup podstawowych przedmiotów, kosmetyków i ubrań. Rekompensata w przypadku brakującego bagażu wynosi zazwyczaj od £10 do £200, natomiast w przypadku zagubienia bagażu w okresie dłuższym niż 21 dni może się ona wahać od £1 000 do nawet £2 000. Eksperci radzą, by w chwili stwierdzenia braku bagażu niezwłocznie udać się do punktu obsługi klienta danej linii lotniczej, a po dokonaniu zgłoszenia i otrzymaniu zgody na zakup przedmiotów pierwszej potrzeby, by zbierać wszystkie rachunki.

