Wakacje to dla rodziców finansowa katastrofa. Za opiekę nad dzieckiem płacą nawet o £500 więcej niż w trakcie roku szkolnego

Fot. Getty

Wszyscy zawsze z niecierpliwością czekamy na wakacje. Ale letnia przerwa szkolna to dla rodziców często finansowa katastrofa, ponieważ w tym czasie koszt opieki nad dziećmi może być o setki funtów wyższy, niż w trakcie roku szkolnego.

Z najnowszych badań wynika, że koszt opieki nad jednym dzieckiem w trakcie sześciu tygodni letnich wakacji może być nawet o £500 wyższy niż w trakcie roku szkolnego. Coram Family and Childcare informuje, że za tydzień opieki nad dzieckiem w wakacje rodzice w Anglii muszą średnio zapłacić £148, czyli o 5 proc. więcej, niż w roku poprzednim. W ciągu roku szkolnego średni tygodniowy koszt opieki nad dzieckiem jest ponad dwukrotnie niższy, ponieważ za posłanie dziecka do świetlicy rodzice płacą wówczas około £67. Z tego wszystkiego wynika, że typowa rodzina musi w ciągu wakacji wysupłać na opiekę nad dzieckiem średnio £890, podczas gdy w ciągu roku szkolnego koszt ten szacowany jest na około £400.

W Walii i Szkocji koszt tygodniowej opieki nad dzieckiem w wakacje jest podobny. W Walii rodzina zapłaci za taką usługę średnio £147 tygodniowo (o 8 proc. więcej, niż w roku 2021), a w Szkocji – średnio £142 (o 7 proc. więcej).

Koszty opieki nad dziećmi w UK są zbyt wysokie

Eksperci jasno wskazują, że koszty opieki nad dziećmi w UK są zbyt wysokie. „Wakacyjna opieka nad dziećmi to dla kraju dobro społeczne i ekonomiczne, które zapewnia pracodawcom solidną siłę roboczą, a dzieciom - bezpieczeństwo, należyte odżywienie i uczestnictwo w pozytywnych i zabawnych zajęciach w czasie przerwy w szkole” – czytamy w raporcie Coram Family and Childcare. A dyrektor zarządzająca organizacji, Ellen Broome, dodaje: - Wielu rodziców, zwłaszcza matki, nie będzie miało innego wyboru, jak całkowicie zwolnić się z pracy lub będzie miało trudności z opłaceniem podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie czy czynsz. Wakacyjna opieka nad dziećmi to kluczowa infrastruktura dla gospodarki. Brak miejsc świadczących usługę opieki nad dziećmi dla pracujących rodziców to poważny problem – nie tylko dla rodzin, ale i dla wyników ekonomicznych kraju.

