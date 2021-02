Wakacje skarbowe od opłat za nieruchomości mają zostać przedłużone do końca czerwca, donosi The Times

Fot. Getty

Zgodnie z informacjami, do których dotarł The Times, brytyjski kanclerz skarbu Rishi Sunak ogłosi w przyszłym tygodniu przedłużenie tzw. wakacji od opłat skarbowych od nieruchomości. Oficjalne potwierdzenie ma nastąpić w ramach ogłoszenia nowego budżetu.

Wakacje skarbowe miały się zakończyć 31 marca, jednak z powodu przedłużenia lockdownu do 21 czerwca, rząd ma rozważać znaczące przesunięcie terminu. Według The Times, wakacje skarbowe mają potrwać do końca czerwca, co oznaczałoby przesunięcie terminu o trzy miesiące.

Wakacje skarbowe zostaną przedłużone?

W przypadku Anglii i Irlandii Północnej wakacje od opłat skarbowych dotyczą obecnie nieruchomości o wartości do 500 000 funtów. Przed wprowadzeniem progu 500 000 funtów, próg zwolnienia z opłaty skarbowej wynosił 125 000 funtów. Brytyjskie władze próg ten podwyższyły w ubiegłym roku, by ożywić osłabiony pandemią rynek nieruchomości w UK. W Szkocji i Walii próg nie uległ zmianie i pozostaje na stałym poziomie 250 000 funtów.

Think tank Centre for Policy Studies poinformował, że wakacje skarbowe w Anglii i Irlandii Północnej pozytywnie wpłynęły na liczbę sprzedanych nieruchomości, a zbliżający się koniec tych wakacji wpływa negatywnie na rynek nieruchomości w UK. W związku z tym instytucje pozarządowe wzywają kanclerza skarbu do przedłużenia wakacji co najmniej do końca lockdownu lub nawet do całkowitego zniesienia opłaty skarbowej od nieruchomości do 500 000 funtów.

Ostateczna decyzja w sprawie ewentualnego przedłużenia wakacji skarbowych ma zostać ogłoszona w przyszłym tygodniu. 3 marca Kanclerz skarbu Rishi Sunak ogłosi nowy budżet.