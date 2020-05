Wakacje kredytowe przedłużone o trzy miesiące! Zobacz do kiedy można składać wnioski

Fot. Getty

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii, którzy z powodu obecnego kryzysu mają problemy finansowe, mogą liczyć na dodatkową pomoc. Rząd ogłosił, że wakacje kredytowe zostały wydłużone o trzy miesiące.

Właściciele nieruchomości, mający problem ze spłatą kredytu hipotecznego z powodu trwającej epidemii, będą mogli przedłużyć sobie wakacje kredytowe o kolejne trzy miesiące lub ograniczyć płatności. Powodem przedłużenia są obawy Ministerstwa Skarbu o to, że po nagłym i tak wczesnym zakończeniu kredytowych wakacji, sytuacja wielu gospodarstw domowych okaże się tragiczna i nastąpi to, czego chciano uniknąć pozwalając na odroczenie płatności. Organy nadzorcze apelują jednak, by kredytobiorcy, który mogą sobie na to pozwolić, zrezygnowali z dalszych wakacji kredytowych i wznowili spłacanie zadłużeń.

Wakacje od spłat kredytów hipotecznych rozpoczęły się w marcu, umożliwiając mieszkańcom UK odroczenie płatności bez wpływu na ich zdolność kredytową. Pierwotnie, dla wnioskodawców, którzy o odroczenie płatności aplikowali na samym początku, wakacje miały skończyć się już z początkiem czerwca. Organy nadzorcze ustaliły jednak, że kredytobiorcy powinni mieć możliwość przedłużenia wakacji kredytowych o kolejne trzy miesiące.

Odroczenie płatności nie oznacza, że raty „przepadają” - kredytobiorcy będą musieli spłacić je po prostu w przyszłości. Gdy kryzys minie i wakacje kredytowe się skończą, osoby kredytobiorcom zostaną podwyższone kolejne raty kredytów, tak by suma ostatecznie się wyrównała.

W związku z przedłużeniem okresu wakacji kredytowych, wydłużono również termin składania wniosków o odroczenie płatności. Aktualnie można składać wnioski o 3-miesięczne wakacje kredytowe, a przyjmowanie aplikacji potrwa aż do października tego roku. Oznacza to, że osoby, które zaaplikują jako ostatnie, zakończą swoje kredytowe wakacje w styczniu.

Jak podaje BBC, do tej pory z wakacji kredytowych skorzystało już 1,8 miliona osób, spłacających kredyty hipoteczne. UK Finance szacuje, że średnio gospodarstwo domowe zaoszczędziło w dzięki temu 755 funtów miesięcznie w czasie trwającego kryzysu.

Prawdopodobnie pożyczkodawcy będą kontaktować się z klientami, którym przysługują wakacje kredytowe, w celu omówienia wszystkich dostępnych aktualnie opcji.