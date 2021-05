Wakacje 2021 spędźcie w Londynie, zachęca burmistrz Sadiq Khan w kampanii wartej 7 mln funtów

Wybrany na drugą kadencję burmistrz Sadiq Khan zapowiada "największą krajową kampanię turystyczną, jaką Londyn kiedykolwiek widział". Akcja "Let's Do London" ma kosztować 7 mln funtów i skutecznie zachęcić londyńczyków do "staycation" w tym roku, a mieszkańców UK do przyjazdu na wakacje do stolicy.

Na scenie stołecznego teatru Shakespeare's Globe Sadiq Khan rozpoczął drugą kadencję burmistrza Londynu ogłaszając "największą krajową kampanię turystyczną, jaką stolica kiedykolwiek widziała". Polityk Partii Pracy ruszył z wartą ponad 7 milionów funtów akcją promocyjną "Let's Do London" przygotowaną wespół z przedstawicielami londyńskiego sektora hospitality, świata kultury oraz lokalnym biznesem. Celem tej kampanii jest przyciągnięcie turystów do Londynu, zarówno samych londyńczyków, jak i wszystkich osób mieszkających w UK. W miarę, jak kolejne restrykcje związane z pandemią koronawirusa będą luzowane, oferta turystyczna stolicy będzie się rozszerzała.

Krajowa turystyka na ratunek gospodarce Londynu

Trudno się dziwić burmistrzowi Khanowi, że w staraniach o postawienie gospodarki Londynu "na nogi" tak silny nacisk kładzie na turystykę. Brytyjska stolica to jedno z najczęściej odwiedzanych miast na świecie przez turystów zagranicznych - w 2018 roku było ich aż 20,42 mln. Według danych Deloitte - Oxford Economics w 2013 roku sektor turystyczny zatrudniał 700 000 osób, co stanowiło 11,6% PKB Londynu. W 2011 roku turyści wydali tu 9,4 miliarda funtów - to nieco ponad połowa wszystkich wydatków poczynionych przez gości z zagranicy w UK! Podróże międzynarodowe wciąż są utrudnione, a więc trudno się dziwić Khanowi, że chce mocno postawić na turystę lokalnego. Pozostaje tylko pytanie czy ten projekt wypali...

Dodajmy, że burmistrz Khan zapewnia, że Londyn będzie miastem całkowicie bezpiecznym pod kątem koronawirusa, wszelkie protokoły bezpieczeństwa związane z Covid-19 będą zachowane przy korzystaniu z wszelkich atrakcji turystycznych.

Nowy-stary burmistrz rusza z kampanią zachęcającą do "staycation" w stolicy

Przypomnijmy, Sadiq Khan w wyborach na burmistrza Londynu pokonał kandydata torysów, Shauna Baileya. W pierwszej turze głosowania żadnemu z kandydatów nie udało się zdobyć wymaganej większości głosów. W drugiej turze głosowania Sadiq Khan uzyskał 55,2 proc. poparcia, a Shaun Bailey 44,8 proc.

Sadiq Khan po raz pierwszy wygrał wybory na burmistrza Londynu w 2016 roku i stał się pierwszym muzułmaninem na stanowisku burmistrza stolicy w krajach Unii Europejskiej. Khan od początku tegorocznej kampanii był faworytem wyborów, jednak niektóre prognozy wróżyły mu zwycięstwo już w pierwszej turze. W wyborach 2021 Khanowi nie udało się osiągnąć tak dobrego wyniku, jak pięć lat temu, gdy w drugiej turze zdobył 57 proc. głosów. W tym roku ostatecznie wygrał również dopiero w drugiej turze, pokonując kandydata partii rządzącej, Shauna Baileya, większością 228 000 głosów. Więcej na ten temat przeczytacie w naszym tekście: "Sadiq Khan po raz drugi wygrał wybory na burmistrza Londynu. Jaką przewagę zdobył nad kandydatem torysów?"

To jeden z kluczowych aspektów programu Sadiqa Khana

Jaki program burmistrz Khan będzie realizował podczas swojej drugiej, trwającej trzy lata kadencji? Swoją misję na drugą kadencję określił jako "tworzenie bardziej sprawiedliwego, zielonego i zamożniejszego miasta, w którym każdy ma szanse, by wykorzystać swój potencjał".

Oprócz skupienia się na pilnym zadaniu odbudowy Londynu i inwestowaniu w miejsca pracy w nowej, post-pandemicznej rzeczywistości, Sadiq Khan obiecuję, że zajmie się problemami, które mają największe znaczenie dla londyńczyków - "uczynieniem naszych ulic bezpieczniejszymi, budowaniem bardziej przystępnych cenowo domów" oraz walką z zanieczyszczeniem powietrza.