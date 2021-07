W których krajach z kwarantanny i testów zwolnieni są zaszczepieni, a gdzie ozdrowieńcy? Zobacz listę

Fot. Getty

Ułatwienia w podróżach wakacyjnych to jeden z głównych motywów wielu osób, które zdecydowały się zaszczepić przeciw COVID-19. Dokąd zatem warto wybrać się na wakacje 2021 - jeśli spełniamy określone warunki? W których krajach z kwarantanny i testów zwolnieni są zaszczepieni, a gdzie ozdrowieńcy?

Coraz więcej osób szczepi się przeciw COVID-19 - spora część z nich w nadziei na ułatwienia w podróżowaniu. Nie brakuje też ozdrowieńców. Wiele państw, dla których turystyka jest jedną z głównych gałęzi gospodarki, decyduje się więc na złagodzenie zasad wjazdu dla w pełni zaszczepionych. W których państwach można w te wakacje liczyć na przywileje, jeśli spełnia się określone warunki?

Szczepienie przeciw COVID-19 nie jest obecnie warunkiem przekraczania większości granic państwowych - może dać jednak określone przywileje podróżującym, takie jak zwolnienie z obowiązkowej kwarantanny lub testów. Często podobne przywileje przysługują też ozdrowieńcom. Poniżej zamieszczamy kilka popularnych wakacyjnych kierunków, w które można się wybrać, licząc na łagodniejsze zasady wjazdu w wakacje 2021 - wybierając się w podróż z Wielkiej Brytanii.

Gdzie bez kwarantanny i testów mogą wjechać zaszczepieni i ozdrowieńcy?

Obecnie osoby podróżujące z Wielkiej Brytanii, posiadające dokument potwierdzający, że są w pełni zaszczepione odpowiednią szczepionką przeciw COVID-19, mogą liczyć na zwolnienie z kwarantanny w przypadku podróży do Francji czy do Portugalii, a także do wielu innych państw Unii Europejskiej - w tym do Polski. W wielu krajach na łagodniejsze traktowanie mogą też liczyć ozdrowieńcy.

W przypadku szczepień należy jednak pamiętać, że w państwach unijnych akceptowane są jedynie szczepionki zatwierdzone przez UE. Dodatkowo, w przypadku szczepienia wiele państw wymaga, by ostatnia dawka była przyjęta co najmniej 14 dni przed podróżą. Ponadto, zaświadczenie o pełnym szczepieniu ma też określoną datę ważności, która w różnych krajach może być nieco inna - w niektórych państwa przyjęto 365 dni ważności certyfikatu szczepienia, a w niektórych 210 dni.

Z kolei w przypadku statusu ozdrowieńca, również jest on tymczasowy. W wielu państwach status taki liczony jest na podstawie pozytywnego wyniku testu na koronawirusa (test nie może być jednak starszy niż 6 miesięcy, ale nie może być też świeższy niż 28 dni - taka zasada oobowiązuje np. w Niemczech).

Wśród państw, w których z kwarantanny i testów zwolnione są osoby w pełni zaszczepione lub/i ozdrowieńcy należy wymienić przede wszystkim:

Polska (tutaj również zwolnieni z kwarantanny są ozdrowieńcy)

Francja (tutaj konieczny jest test dla osób od 11. roku życia - PCR do 72 h lub antygenowy do 48 h od wylotu)

Niemcy (tutaj również zwolnieni ozdrowieńcy)

Portugalia (w tym Madera i Azory)

Hiszpania

Islandia (tutaj również zwolnieni ozdrowieńcy)

Grecja

Cypr (tutaj również zwolnieni ozdrowieńcy)

Baleary (Ibiza, Majorka, Minorka).

Trzeba pamiętać, by przed podróżą dokładnie sprawdzić zasady wjazdu do danego państwa, ponieważ zasady te są dynamiczne i podlegają ciągłym aktualizacjom. Podróżując z UK aktualne zasady wjazdowe poszczególnych krajów i terytoriów można sprawdzić na stronach rządowych GOV.UK.