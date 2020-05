Wakacje 2020 - czy latem będzie dało się polecieć na urlop lub do Polski?

Jakie macie plany na lato 2020? Chcecie gdzieś polecieć, wybrać się na urlop, zaplanować jakąś podróż albo po prostu wpaść na dłużej do PL? Ostrzegamy, że mogą z tym być poważne problemy! Oto co czeka nas w zbliżających się sezonie urlopowym!

Przypomnijmy, zgodnie z oficjalnym stanowiskiem brytyjskiego Foreign Office wszelakie podróże "dla przyjemności" w obecnej sytuacji są całkowicie niewskazane. Wyjazd poza granice UK to "ostateczność zarezerwowana na sytuacje awaryjne". Wszystko więc wskazuje na to, że przynajmniej część planów wakacyjnych na 2020 roku będzie trzeba odłożyć przynajmniej do roku 2021! Niektórzy eksperci zwracają uwagę, że urządzenie sobie zagranicznego urlopu w tym sezonie będzie w ogóle niemożliwe.

Problem nie polega tylko na restrykcjach ze strony Wielkiej Brytanii. Rzecz w tym, że inne kraje w obecnej sytuacji, gdy w UK ciągle i ciągle przybywa osób zakażonych, a liczba zmarłych z powodu Covid-19 przekroczyła już 30 tysięcy, niespecjalnie chętnie będą chciały do siebie wpuszczać urlopowiczów z UK! Wyspy uchodzą obecnie za największe w skali europejskiej siedlisko koronawirusa, z którym lokalne władze radzą sobie, oględnie mówiąc, dość średnio. Już teraz wiele z państwa trzyma się zasad kwarantanny i jeśli wpuszczą kogokolwiek z UK, to każe mu przejść obowiązkową, często aż dwutygodniową izolację. Jak w takich warunkach wypoczywać?

Czy to czerwca, lipca, sierpnia sytuacja się na tyle polepszy, żeby udało się znieść choć część z tych ograniczeń? Na tą chwilę wydaje się to bardzo mocno wątpliwe. A to przecież nie jedyny problem w tej kwestii. Samoloty wciąż nie latają, a wzbiją się znów w powietrze dopiero po wprowadzeniu nowych procedur, nad którymi prace dopiero trwają. Nikt jeszcze nie wie jak ta branża będzie wyglądało za kilka tygodni, miesięcy czy w jeszcze dłuższe perspektywie czasowej. Największy brytyjski przewożnik British Airways nie zapowiedział kiedy wróci do normalnego latania. Wiadomo, że za darmo można zmienić datę podróży aż do 31 grudnia 2020 jeśli do 31 maja kupiliśmy bilet.

Kolejna niewiadoma to biura podróży - brytyjsko-niemieckie biuro turystyczne TUI ma "elastycznie" podchodzić do kwestii wycieczek do 11 lipca. Można dość swobodnie zmieniać ich daty. Wszystkie wakacje wykupione w ten sposób są ubezpieczone, więc w razie czego można liczyć na zwrot pieniędzy.