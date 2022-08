Waitrose wycofa daty przydatności do spożycia. Supermarket zachęca klientów do „własnego osądu”

Koniec dat "best before" na owocach i warzywach?

Brytyjska sieć supermarketów zdecydowała się na niecodzienną praktykę. Z niemal 500 produktów mają zniknąć daty przydatności do spożycia „best before”. Od kiedy i dlaczego nastąpią takie zmiany w Waitrose?

Sieć supermarketów Waitrose usunie daty przydatności do spożycia „best before” z prawie 500 świeżych produktów spożywczych (głównie owoców i warzyw), informuje Sky News. W zamian za to, supermarket będzie zachęcał klientów do korzystania z „własnego osądu”, np. do polegania na własnych zmysłach, głównie węchu i wzroku. Dlaczego?

Dlaczego Waitrose rezygnuje z „best before” na świeżych produktach?

Nowa praktyka w Waitrose najparawdopodobniej wejdzie w życie we wrześniu. Celem zmian jest zmniejszenie skali marnotrawstwa żywności. W jaki sposób? Zdaniem przedstawicieli brytyjskiej sieci supermarketów, daty „best before” mają przede wszystkim świadczyć o jakości żywności, ale nie o bezpieczeństwie jej spożycia - fakt ten nie jest jednak powszechnie znany. W konsekwencji klienci kierują się jedynie datą „best before” i niejednokrotnie wyrzucają jedzenie, które tak naprawdę jeszcze nadaje się do spożycia.

Waitrose nie będzie pierwszym supermarketem w UK, który zrezygnuje z dat przydatności do spożycia na swoich świeżych produktach. Już w 2018 roku podobną decyzję podjęła sieć Tesco, która usunęła daty „best before” z ponad 100 świeżych produktów spożywczych. Z kolei w styczniu tego roku Morrisons ogłosił podobne plany.

Marija Rompani, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i etyki w John Lewis Partnership (firmie, która jest właścicielem Waitrose), w wypowiedzi cytowanej przez Sky News mówiła między innymi:

„Gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii wyrzucają co roku 4,5 miliona ton jadalnej żywności, co oznacza, że cała energia i zasoby wykorzystywane do produkcji tej żywności są marnowane. Usuwając z naszych produktów daty przydatności do spożycia, chcemy, aby nasi klienci kierowali się własnym osądem przy podejmowaniu decyzji, czy dany produkt nadaje się do spożycia, czy nie, co z kolei zwiększy jego szanse na to, że zostanie zjedzony i nie stanie się odpadem”.

Z kolei Catherine David, dyrektor ds. współpracy i zmian w Wrap, w wypowiedzi cytowanej przez Sky News, wyjaśniła:

„Daty przydatności do spożycia na owocach i warzywach są niepotrzebne i powodują marnowanie żywności, ponieważ przeszkadzają ludziom w ocenie, czy jedzenie jest nadal dobre do jedzenia. Jesteśmy absolutnie zachwyceni tym posunięciem firmy Waitrose, które pomoże zapobiegać wyrzucaniu dobrego jedzenia. Szacujemy, że usunięcie dat ze świeżych owoców i warzyw może zaoszczędzić równowartość siedmiu milionów koszyków na zakupy z kosza, co jest ogromne”.

Ekologia i ekonomia w jednym

Dzięki ograniczeniu marnowania jedzenia, które de facto jest jeszcze zdatne do spożycia, nie tylko będzie bardziej „eko”, ale także zaoszczędzimy na codziennych czy cotygodniowych zakupach. Jest to więc praktyka bardziej ekonomiczna.

