Waitrose obniży ceny podstawowych produktów marki własnej. To ukłon w stronę dotkniętych inflacją klientów

Supermarket Waitrose postanowił obniżyć ceny setek podstawowych produktów marki własnej. Ruch ten ma na celu pomoc dotkniętym inflacją mieszkańców Wysp.

Setki podstawowych produktów marki własnej z obniżoną ceną

Supermarket Waitrose zdecydował się na obniżenie cen setek produktów marki własnej, które stanowią podstawę koszyka zakupowego większości mieszkańców Wysp. Sieć obniży ceny artykułów z asortymentu „essentials”o średnio o 14 proc., ale niektóre artykuły będą tańsze nawet o 20 proc. I choć supermarket od dawna postrzegany jest przez opinię publiczną jako najbardziej luksusowy supermarket w Wielkiej Brytanii, to jego najnowszy ruch w kierunku obniżenia cen z pewnością wszystkich w UK ucieszy. W końcu nawet wierni klienci Waitrose muszą się od dłuższego czasu zmagać z kryzysem kosztów utrzymania.





Na półkach sklepowych Waitrose niższe ceny obejmą blisko jedną trzecią produktów podstawowych marki własnej, a wśród nich znajdą się chociażby kawa, marchew i masło. - Rozumiemy, że jeszcze nigdy stosunek jakości do ceny nie był dla wszystkich tak ważny. Obniżamy więc ceny setek produktów codziennego użytku, od marchwi po masło, herbatę i kawę, a wiele z nich obniżamy o 20 proc. lub więcej – zaznaczył dyrektor wykonawczy Waitrose, James Bailey.

Inflacja w UK spada, ale nadal jest bardzo wysoka

Najnowsze dane pokazują, że inflacja w UK spada, ale wciąż pozostaje ona dwucyfrowa. The Office for National Statistics podało właśnie, że odczyt indeksu CPI w styczniu 2023 roku wyniósł 10,1 proc. CPI, będący wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych i najpopularniejszym na świecie miernikiem inflacji/deflacji, już po raz trzeci z rzędu zanotował spadek wartości. Roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii spadła w styczniu 2023 roku do poziomu 10, proc., a przypomnijmy, że w grudniu 2022 roku wyniosła ona 10,5 proc. Z kolei w szczytowym momencie, w październiku 2022 roku, inflacja w UK wyniosła 11,1 proc.

Rzeczywisty wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI jest niższy, niż przewidywali eksperci, którzy jego wartość szacowali na poziomie 10,3 proc.

Dlaczego inflacja w UK zmniejsza się?

The Office for National Statistics informuje, że kluczowy wpływ na spadek poziomu inflacji w styczniu miało obniżenie się cen benzyny i oleju napędowego, który odnotowaliśmy na początku roku, a także zmniejszenie kosztów podróżowania, zarówno samolotami, jak i autokarami, po gwałtownym wzroście cen w grudniu. Dodajmy, iż ceny w restauracjach, kawiarniach i lokalach fast food również maleją, a ze względu na styczniowe wyprzedaże można było kupić taniej choćby meble. Niemniej, pomimo tych spadków, inflacja w UK ciągle pozostaje na najwyższym poziomie od ostatnich 40 lat.

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, iż inflacja cen żywności pozostała w styczniu 2023 roku wysoka, ponieważ sięgnęła aż 16,7 proc. Rosnące ceny artykułów spożywczych to jeden z głównych czynników napędzających obecny kryzys kosztów utrzymania, obok wysokich rachunków za energię - za prąd i gaz. Wśród produktów, których ceny w badanym okresie jeszcze wzrosły, można też wymieniać alkohole i wyroby tytoniowe.

Ceny na Wyspach spadają trzeci miesiąc z rzędu, ale wciąż pozostają wysokie

Niektórzy analitycy twierdzą, że koszty utrzymania mogą zacząć spadać po tym, jak inflacja osiągnęła szczyt w październiku. Dodajmy, iż cel inflacyjny założony przez Bank Anglii wynosi 2 proc., zatem bieżący odczyt indeksu CPI jest znacznie powyżej niego. Grant Fitzner, główny ekonomista ONS powiedział BBC, że najnowsze dane wskazują na oznaki, że koszty przedsiębiorstw „rosną wolniej”, ale ostrzegł, że „ceny biznesowe pozostają ogólnie wysokie, szczególnie w przypadku stali i produktów spożywczych”.

Do kwestii utrzymującej się na wysokim poziomie inflacji odnieśli się przedstawiciele władz brytyjskich. Kanclerz Jeremy Hunt powiedział również, że „walka jest daleka od zakończenia” w sprawie rosnących cen. - Wysoka inflacja hamuje wzrost i powoduje ból dla rodzin i firm, dlatego musimy trzymać się planu zmniejszenia inflacji o połowę w tym roku, zmniejszenia zadłużenia i rozwoju gospodarki” – komentował w mediach minister.

