Waitrose obniża ceny setki produktów spożywczych, ale nadal pozostaje jednym z najdroższych marketów w UK

Brytyjska sieć marketów Waitrose obniża ceny podstawowych artykułów spożywczych — tanieje chleb, mielona wołowina i mięso z kurczaka. Decyzja ta jest efektem awarii systemu informatycznego, który sprawił, że w wielu sklepach Waitrose nie dało się nic kupić przez pewien czas.

Władze Waitrose po raz drugi w tym roku podjęły decyzję o obniżce cen w swoich sklepach. Na ten ruch ma zostać przeznaczone 100 milionów funtów, a ceny spadną w przypadku prawie 200 produktów. Jak podaje portal informacyjny „The Daily Telegraph”, jest to niejako efekt awarii systemu informatycznego. Jedna z największych sieci retail w UK została dosłownie zalana skargami od niezadowolonych klientów po tym, jak w wyniku modernizacji doszło do sporego zamieszania z zaopatrzeniem. W efekcie, w wielu sklepach Waitrose narzekano na puste półki. Co konkretnie potanieje? Brytyjskie media podają kilka przykładów. Przede wszystkim spadnie cena białego chleba, który stanieje z 1,15 GBP do 1 GBP. Za kilogram udka z kurczaka płacić się będzie 3,25 GBP (poprzednio 3,60 GBP), słoiczek miodu kosztował będzie 2,35 GBP (poprzednio 2,60 GBP), kotlety wieprzowe 3,75 GBP (poprzednio 4,25 GBP).





Jakie produkty spożywcze potaniały?

— Inwestujemy miliony w obniżanie cen artykułów spożywczych dostępnych w naszych sklepach, aby ich klienci za każdym razem, gdy robią u nas zakupy, cieszyli się z ich wartości — komentuje Charlotte Di Cello, dyrektor handlowa w Waitrose. — Dokonaliśmy tych cięć bez żadnych kompromisów w zakresie jakości naszych produktów, której oczekują od nas nasi klienci. Nadal będziemy reagować na wszelkie spadki inflacji i przekazywać oszczędności naszym klientom, gdy tylko koszty, które płacimy, zaczną spadać. Nadal będziemy nadal płacić rolnikom uczciwą cenę za ich produkty — podsumowuje Di Cello.

Jednocześnie dodajmy, iż w konkurencyjnym Morrisons odnotowano podwyżkę cen. Jak donosi „Telegraph”, sieć niejako „po cichu” podniosła ceny niektórych produktów, po tym jak w styczniu 2023 dokonała obniżki cen.

Pomimo tych zmian, ceny w Waitrose pozostają wysokie

Dla pełnego kontekstu należy dodać, iż według ostatniego rankingu organizacji prokonsumenckiej „Which?” sieć Waitrose ma najwyższe ceny w swoich marketach. W maju 2023 za koszyk podstawowych produktów spożywczych płaciło się tam aż 86,91 GBP, gdy dokładnie takie same zakupy dało się zrobić w Aldi za 68,60 GBP. Z kolei większy wózek produktów szerszego asortymentu kosztował 363,99 GBP, gdy w najtańszej Asdzie jego cena sięgała 332,40 GBP.

Dodajmy również, iż w maju prowadzono rozmowy między przedstawicielami rządu UK a głównymi sieciami retail funkcjonującymi na Wyspie na temat cen jedzenia. Dyskutowano możliwość wprowadzenia przez supermarkety działające na rynku brytyjskim limitu na ceny podstawowych produktów żywnościowych. Jak podkreśla „The Daily Telegraph”, gdzie czytamy o tej sprawie, chodzi o dobrowolne porozumienie ze strony sprzedawców, a nie wprowadzenie obowiązkowego, dotyczącego wszystkich „ograniczenia” cen takich artykułów, jak chleb i mleko.

