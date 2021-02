W ZUS ruszyły e-wizyty w zakresie emerytur i rent międzynarodowych

Fot: Wikimedia Commons

Osób, które pracowały przez część swojej kariery zawodowej za granicą jest coraz więcej. To właśnie dla nich ZUS uruchomił e-wizytę w zakresie emerytur i rent międzynarodowych. Wizytę można zarezerwować już od 1 lutego 2021. Co trzeba wiedzieć na ten temat? Jak to zrobić?

Jak czytamy na oficjalnej stronie polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wideorozmowa z ekspertem ZUS umożliwia załatwienie wielu spraw bez konieczności wychodzenia z domu. E-wizytę wprowadzono w październiku 2020 roku, codziennie taką formę kontaktu wybiera kilkaset osób. Teraz poszerzamy usługę o nowy temat. Oprócz spraw dotyczących krajowych emerytur i rent, zasiłków, kwestii związanych z prowadzeniem firmy, czy potwierdzenia profilu PUE, od 1 lutego nasi pracownicy odpowiedzą na pytania dotyczące wypłaty świadczeń dla tych klientów, którzy choć przez część swojej kariery zawodowej byli ubezpieczeni za granicą. Więcej na ten temat przeczytacie na oficjalnej stronie ZUS`u.

Emerytura w Polsce, a zatrudnienie za granicą - ZUS pomoże

Jest to usługa przeznaczona dla osób, które choć przez część swojej kariery zawodowej były ubezpieczone za granicą. Podczas wideorozmowy ze specjalistą ZUS osoby zainteresowane uzyskają wyjaśnienia dotyczące m.in. warunków jakie trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę bądź rentę z ZUS. Ci, którzy złożyli już wniosek o świadczenie, dowiedzą się na jakim etapie jest ich sprawa. Aby zarezerwować e-wizytę w dogodnym terminie, wystarczy wejść na stronę internetową: https://www.zus.pl/e-wizyta

E-wizyty w ZUS to usługa stosunkowo nowa. Dlatego przygotowaliśmy pomoc w formie filmów i tutoriali. Playlista z filmami na kanale Elektroniczny ZUS: https://www.youtube.com/playlist?list=PLEwYh3FQu95rTDXxLNKwMcVhvvU2-d1Rl

Warto pamiętać, że poszczególne oddziały ZUS obsługują sprawy z różnych krajów. Dlatego podczas rezerwacji, należy w wybrać odpowiednią placówkę. Lista oddziałów i przypisanych do nich krajów:

Oddział ZUS w Bydgoszczy - Włochy;

Oddział ZUS w Chrzanowie - Belgia;

Oddział ZUS w Gdańsku – Wielka Brytania;

Oddział ZUS w Częstochowie – Wielka Brytania;

Oddział ZUS w Krakowie - Holandia;

Oddział ZUS w Lublinie - Irlandia;

I Oddział ZUS w Łodzi – Cypr, Grecja, Malta, Kanada, Korea Południowa, Quebec,

Oddział ZUS w Nowym Sączu – Czechy, Słowacja, Australia,

Oddział ZUS w Opolu – Niemcy;

Oddział ZUS w Elblągu – Niemcy;

Oddział ZUS w Wałbrzychu – Niemcy;

Oddział ZUS w Płocku – Niemcy;

Oddział ZUS w Rzeszowie – Hiszpania, Portugalia; Ukraina, Mołdawia, Mongolia,

Oddział ZUS w Szczecinie – Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja;

Oddział ZUS w Tarnowie – Austria, Lichtenstein, Słowenia;

Oddział ZUS w Toruniu - Dania, Szwajcaria, Węgry;

I Oddział ZUS w Warszawie – Bułgaria, Chorwacja, Francja, Luksemburg, Rumunia, USA, Macedonia Północna, Czarnogóra, Serbia, Bośnia i Hercegowina.

Aby zarezerwować e-wizytę należy wybrać temat wideorozmowy np. „Emerytury i renty międzynarodowe”. Eksperci ZUS odpowiedzą na pytania związane np. z pobieraną emeryturą lub rentą. Kliknij tutaj po szczegółowe informacje https://www.zus.pl/e-wizyta

