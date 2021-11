W Yorkshire znaleziono w walizce zwłoki kobiety! Została zamordowana zaledwie kilka dni po ślubie

Fot. Getty

W niedzielę, w niewielkiej miejscowości Lightcliffe w Yorkshire, znaleziono walizkę ze zwłokami kobiety. Dawn Walker – mama rocznego dziecka, zaledwie kilka dni wcześniej wyszła za mąż.

Nie są na razie znane kulisy morderstwa Dawn Walker – mamy rocznego chłopca, której ciało zostało znalezione w zeszłą niedzielę w miejscowości Lightcliffe, w Yorkshire. Wiadomo jedynie, że zwłoki młodej mamy zostały upchane do walizki, a także że ta została schowana za drzewami, na bliżej niezidentyfikowanym, trawiastym terenie. Wiadomo też, że zaledwie kilka dni wcześniej, w środę 27 września, kobieta wyszła za mąż. W sprawie zabójstwa aresztowany został 45-letni mężczyzna, który pozostanie na razie w areszcie policyjnym. Detektywi z wydziału zabójstw z West Yorkshire Police rozpoczęli śledztwo, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że nie szukają oni kolejnych podejrzanych w związku ze śmiercią Brytyjki.

Sąsiedzi zamordowanej Brytyjki są w szoku

Z szoku po zabójstwie Dawn Walker nie mogą się otrząsnąć jej sąsiedzi, którzy opisują ją jako osobę „przyjazną, hojną i piękną”. - Wyszła za mąż w środę i zmarła w niedzielę rano. Dawn była spokojną kobietą. Wyszła za mąż w środę i teraz stało się to. Znaleziono ją w walizce za jakimiś drzewami. (...) Teraz mały chłopiec został bez mamy. Myślę, że ma około roku lub półtora. Ona była najspokojniejszą osobą, jaką można było spotkać. Była przyjazna i hojna. Kiedyś zapłaciła za zakupy niepełnosprawnego mężczyzny, gdy zabrakło mu pieniędzy – wyznał przyjaciel denatki. A jedna z sąsiadek Walker dodała: - Jestem oszołomiona – nie ma na to słów. To jest druzgoczące. Mieszkam tu od 40 lat i to, co się wydarzyło, jest po prostu straszne.